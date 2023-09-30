Мужчина «сделал дело» прямо в лифте и пошёл «гулять смело»

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Во Владивостоке мужчина не добежал до туалета и «сходил по-большому» прямо в лифте дома.
О камерах он, видимо, не знал, поэтому бесплатно дал мастер-класс по «правильному» использованию рекламы в лифте.
Импровизированную туалетную бумагу после использования мужчина бросил на месте «преступления» и скрылся.
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