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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 771 пост • 41 подписчик подписаться
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Мужчина «сделал дело» прямо в лифте и пошёл «гулять смело»

Мужчина «сделал дело» прямо в лифте и пошёл «гулять смело»

Автор:
30 сентября 2023 10:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   лифт   не добежал до туалета   реклама в лифте   срамота   сходил по-большому   
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Во Владивостоке мужчина не добежал до туалета и «сходил по-большому» прямо в лифте дома.

О камерах он, видимо, не знал, поэтому бесплатно дал мастер-класс по «правильному» использованию рекламы в лифте.

Импровизированную туалетную бумагу после использования мужчина бросил на месте «преступления» и скрылся.

Источник:

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Метки: Видео   лифт   не добежал до туалета   реклама в лифте   срамота   сходил по-большому   
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2  комментария
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Pogost 58 минут назад
Тайна не раскрыта!!!!
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Yapon_otez 40 минут назад
Статья - дерьмо. Офигеть докатились.
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