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На вершине Корякского вулкана люди встретились с медведем-альпинистом

На вершине Корякского вулкана люди встретились с медведем-альпинистом

Автор:
09 сентября 2023 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   Медведь   альпинист   высота   гора   животные   удивительно   
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На вершине Корякского вулкана на высоте 3456 метров люди с удивлением повстречали медведя, который гордо вышагивал на этой огромной высоте.

Маршруты на Корякский вулкан имеют альпинистские категории сложности, склоны вулкана крутые, а в верхней части угол наклона достигает 35 градусов. И если внизу вулкана растут березы и кедры, то верх покрыт ледниками и снежниками.


Но медведь-альпинист с лёгкостью забрался на вершину и даже, судя по всему, не испытывает гипоксии. Он издалека посмотрел на людей и ушёл своей дорогой.

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Метки: Видео   Камчатка   Медведь   альпинист   высота   гора   животные   удивительно   
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7  комментариев
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7k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Ну так-то это его земля и никого не должно ипать, где он ходит. Я в целом Россию имею в виду.
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1k
Rom Час назад
Миша шел поесть альпинистов.
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4k
Lexx Час назад
Обратно люди съехали на жопе.
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5k
Горожанин Час назад
А что такого? Медведи прирожденные альпинисты. Вот сможет альпинист так же лихо и без всяких приспособлений забраться на дерево, как медведь? Слабо будет))
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76k
Viktor 2 часа назад
Можно было сказать что это слон! Точка и есть точка.
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