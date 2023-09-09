На вершине Корякского вулкана люди встретились с медведем-альпинистом

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На вершине Корякского вулкана на высоте 3456 метров люди с удивлением повстречали медведя, который гордо вышагивал на этой огромной высоте.
Маршруты на Корякский вулкан имеют альпинистские категории сложности, склоны вулкана крутые, а в верхней части угол наклона достигает 35 градусов. И если внизу вулкана растут березы и кедры, то верх покрыт ледниками и снежниками.
Но медведь-альпинист с лёгкостью забрался на вершину и даже, судя по всему, не испытывает гипоксии. Он издалека посмотрел на людей и ушёл своей дорогой.
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