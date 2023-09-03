Эксперимент года: оптоволокно VS почтовый голубь

Для чистоты эксперимента он сравнил время передачи информации в объеме 3 ТБ с помощью оптоволокна (1 Гбит/с) и голубя с маленьким письмом, в который вложил три флешки.



Так вот, расстояние в 1,6 км пернатый преодолел за 1 минуту, а вот файлы через инет качались на протяжении аж 400 минут.

Конечно, для больших расстояний этот результат будет совсем другим, да и птичек эксплуатировать жалко.

