Эксперимент года: оптоволокно VS почтовый голубь

Пока горят костры рябин, предлагаю посмотреть на очень нужный и важный эксперимент и узнать, кто же быстрее - пернатый или современные технологии.
Казалось бы ну что за глупый вопрос, конечно передать информацию по интернету в разы быстрее, чем использовать каких-то птиц. Но не все так однозначно, друзья!
Американский программист и блогер Джефф Герлинг решил проверить в реальной жизни, кто же оперативнее доставит информацию - почтовый голубь или все же интернет. Результат вас точно удивит.
Для чистоты эксперимента он сравнил время передачи информации в объеме 3 ТБ с помощью оптоволокна (1 Гбит/с) и голубя с маленьким письмом, в который вложил три флешки.
Так вот, расстояние в 1,6 км пернатый преодолел за 1 минуту, а вот файлы через инет качались на протяжении аж 400 минут.
Конечно, для больших расстояний этот результат будет совсем другим, да и птичек эксплуатировать жалко.
Источник:
- Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?
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- Пытливый ум экспериментатора
- Взорвётся ли закрытая консервная банка, разогреваемая на сухом спирте?
компьютер->оптика->компьютер
компьютер->флешка->голубь->флешка->компьютер
Скорость чтения/записи(я про себя) 100/100мб/с
Итак... Получается что 3тб запишутся на флешки 30000сек/60 = 500мин и за столько же скачаются.
DWDM мультиплексор, 40 лямбд по 800Gb/s - 3TB менее чем за 10 секунд.
P.S. А тому пиндосу накиньте время на запись и считывание трех терабайтных флешек.