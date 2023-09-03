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Эксперимент года: оптоволокно VS почтовый голубь

Эксперимент года: оптоволокно VS почтовый голубь

Автор:
03 сентября 2023 07:11
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   голубь   интернет   оптоволокно   эксперимент   
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Пока горят костры рябин, предлагаю посмотреть на очень нужный и важный эксперимент и узнать, кто же быстрее - пернатый или современные технологии.

Казалось бы ну что за глупый вопрос, конечно передать информацию по интернету в разы быстрее, чем использовать каких-то птиц. Но не все так однозначно, друзья!

Американский программист и блогер Джефф Герлинг решил проверить в реальной жизни, кто же оперативнее доставит информацию - почтовый голубь или все же интернет. Результат вас точно удивит.


Для чистоты эксперимента он сравнил время передачи информации в объеме 3 ТБ с помощью оптоволокна (1 Гбит/с) и голубя с маленьким письмом, в который вложил три флешки.

Так вот, расстояние в 1,6 км пернатый преодолел за 1 минуту, а вот файлы через инет качались на протяжении аж 400 минут.


Конечно, для больших расстояний этот результат будет совсем другим, да и птичек эксплуатировать жалко.

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Метки: Видео   Юмор   голубь   интернет   оптоволокно   эксперимент   
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8  комментариев
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6k
fin4all 37 минут назад
Во времена компакт дисков проводили аналогичный эксперимент, только мысленно. Из Москвы во Владивосток отправляли камаз, груженый дисками с информацией, и аналогичный объем передавали через интернет.
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4k
Wertos Минуту назад
Для чистоты эксперимента....
компьютер->оптика->компьютер
компьютер->флешка->голубь->флешка->компьютер
Скорость чтения/записи(я про себя) 100/100мб/с
Итак... Получается что 3тб запишутся на флешки 30000сек/60 = 500мин и за столько же скачаются.
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1k
rgubaev 13 минут назад
Ну раз вы так любите частные случаи, то пожалуйста:
DWDM мультиплексор, 40 лямбд по 800Gb/s - 3TB менее чем за 10 секунд.
P.S. А тому пиндосу накиньте время на запись и считывание трех терабайтных флешек.
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7k
перевозчик Полчаса назад
да... почтовый сервер, в случае введения голубиных технологий, преобразиться...
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16k
Patmaz Полчаса назад
Грузим КАМАЗ SSD дисками и отправляем, допустим, из Москвы в Питер. Одновременно отправляем по оптике эквивалентный объем информации. Полагаю, что КАМАЗ окажется быстрее.
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495
Dsident 36 минут назад
Шутка про грузовик с HDD была ещё тогда, когда у меня волосы известно где были не седые =) Типа новое поколение выросло экспериментаторов?)
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