Как девушки садятся в машину

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Мужчина на несколько минут перевоплотился в автоледи и показал, как ведут себя некоторые представительницы прекрасного пола, когда садятся в машину.
Как некоторые автоледи садятся в свою машину. Напомнило кого-то из знакомых?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, потому что среди моих знакомых нет тупорылых курей