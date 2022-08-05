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Как девушки садятся в машину

Как девушки садятся в машину

Автор:
05 августа 2022 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Курьезы   Юмор   авто   видео   девушки   женщина за рулем   прикол   
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Мужчина на несколько минут перевоплотился в автоледи и показал, как ведут себя некоторые представительницы прекрасного пола, когда садятся в машину.
Как некоторые автоледи садятся в свою машину. Напомнило кого-то из знакомых?

Источник:

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Метки: Автомобиль   Курьезы   Юмор   авто   видео   девушки   женщина за рулем   прикол   
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4  комментария
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13k
banzai7 12 минут назад
При этом еще телефон у уха.
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2k
friday2009 4 минуты назад
Переобуться ещё надо было
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47k
dima423 10 минут назад
почему то у женщин в машинах срачь гораздо чаще встречается чем у мужиков)
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3k
GROMOZEKA 16 минут назад
«Напомнило кого-то из знакомых?»

Нет, потому что среди моих знакомых нет тупорылых курей
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