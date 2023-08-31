FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 604 поста • 75 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Удивительное рядом
Ритуальный танец Воладор

Ритуальный танец Воладор

Автор:
31 августа 2023 11:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Воладор   в мире   играя на музыкальных инструментах   ритуал   танец   
859
1
1


Ритуал состоит из танца и подъема на 30-метровый шест, с которого четыре из пяти «летунов» спускаются на землю на веревках, играя на музыкальных инструментах.

Воладор – древний мезоамериканский ритуал, который сохранился и стал частью мексиканской культуры


Участники – воладорес наряжены птицами. По легенде с помощью воладора ацтеки просили небеса о дожде и о прекращении засухи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   Воладор   в мире   играя на музыкальных инструментах   ритуал   танец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Карандаш 46 минут назад
Так на чём они играют то, спускаясь вниз? Не видно. Может куда свисток вставили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1161580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100
Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100
Правила жизни итальянцев
Правила жизни итальянцев
Набирающие популярность в сообществах
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
В России вводят обязательную регистрацию собак
В России вводят обязательную регистрацию собак
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#новости#Еда#позитив#милота#кот#голливуд#наука
#люди#в мире#кино#история#забавно#шоу бизнес#сарказм#актеры#дети#обман
#животные#Прикол#интересно#фильм#знаменитости#Москва#США#геймер#Китай#СССР
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота Огонь, вода и почти медные трубы Огонь, вода и почти медные трубы Унитазная трагедия на складе Унитазная трагедия на складе Танцуй так, как будто никто не видит Танцуй так, как будто никто не видит «На все деньги»: зритель отрывается на концерте «На все деньги»: зритель отрывается на концерте Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона

На что жалуетесь?

Вернуться