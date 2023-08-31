Ритуальный танец Воладор

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Ритуал состоит из танца и подъема на 30-метровый шест, с которого четыре из пяти «летунов» спускаются на землю на веревках, играя на музыкальных инструментах.
Воладор – древний мезоамериканский ритуал, который сохранился и стал частью мексиканской культуры
Участники – воладорес наряжены птицами. По легенде с помощью воладора ацтеки просили небеса о дожде и о прекращении засухи.
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