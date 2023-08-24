Здания с рабочими обрушились после оползня в индийском Химачал-Прадеше

Обрушившийся на постройки склон «съехал» вместе с расположенными на нем домами и деревьями. Власти сообщили, что заранее выявили риск схода грунта, однако людей эвакуировали только из одного здания.

От ливней страдают и другие районы страны. Вода размывает дороги и подтапливает улицы. В некоторых местах парализовано движение транспорта.