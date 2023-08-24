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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 632 поста • 37 подписчиков подписаться
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Здания с рабочими обрушились после оползня в индийском Химачал-Прадеше

Здания с рабочими обрушились после оползня в индийском Химачал-Прадеше

Автор:
24 августа 2023 09:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   ЧП   ливни   непогода   обрушилось здание   рабочие   
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Продолжающиеся в районе Кулу в Индии ливни привели к мощному оползню, который снес несколько больших строящихся зданий. В это время на объектах трудились рабочие.

Обрушившийся на постройки склон «съехал» вместе с расположенными на нем домами и деревьями. Власти сообщили, что заранее выявили риск схода грунта, однако людей эвакуировали только из одного здания.


От ливней страдают и другие районы страны. Вода размывает дороги и подтапливает улицы. В некоторых местах парализовано движение транспорта.


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Метки: Видео   Индия   ЧП   ливни   непогода   обрушилось здание   рабочие   
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Игорь Полчаса назад
хорошее место выбрали для стройки
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vasilykopkov Полчаса назад
Судя по тому как они сползают там фундаментов практически нет.
На таких склонах, по-хорошему, надо сваи бить причем но коренной породы.
Думаю, про СНИПы там никто не слышал...
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