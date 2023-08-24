Здания с рабочими обрушились после оползня в индийском Химачал-Прадеше

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Продолжающиеся в районе Кулу в Индии ливни привели к мощному оползню, который снес несколько больших строящихся зданий. В это время на объектах трудились рабочие.
Обрушившийся на постройки склон «съехал» вместе с расположенными на нем домами и деревьями. Власти сообщили, что заранее выявили риск схода грунта, однако людей эвакуировали только из одного здания.
От ливней страдают и другие районы страны. Вода размывает дороги и подтапливает улицы. В некоторых местах парализовано движение транспорта.
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На таких склонах, по-хорошему, надо сваи бить причем но коренной породы.
Думаю, про СНИПы там никто не слышал...