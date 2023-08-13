Спасатели достали собаку из заброшенного погреба

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Прохожий услышал лай собаки, пошёл на звук и увидел провалившуюся в погреб «Белоснежку».
Пес не мог самостоятельно выбраться из ловушки, гражданину также не удалось ему помочь.
Сотрудники МЧС России с помощью лестницы достали собаку. Помощь ветеринара не потребовалась.
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