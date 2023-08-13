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Спасатели достали собаку из заброшенного погреба

Спасатели достали собаку из заброшенного погреба

Автор:
13 августа 2023 10:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белоснежка   животные   милота   погреб   собака   спасатели   
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Прохожий услышал лай собаки, пошёл на звук и увидел провалившуюся в погреб «Белоснежку».

Пес не мог самостоятельно выбраться из ловушки, гражданину также не удалось ему помочь.


Сотрудники МЧС России с помощью лестницы достали собаку. Помощь ветеринара не потребовалась.

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Метки: Видео   белоснежка   животные   милота   погреб   собака   спасатели   
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3  комментария
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Babangdida 2 часа назад
Сбросить корзину/ящик на верёвке, уже не вариант? Или непременно надо вызывать МЧС?
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