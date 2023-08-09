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Сообщество Жизнь в США 1065 постов • 253 подписчика подписаться
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В Нью-Йорке иллюзионист Антонио Диас публично телепортировал четырех добровольцев

В Нью-Йорке иллюзионист Антонио Диас публично телепортировал четырех добровольцев

Автор:
09 августа 2023 23:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Антонио Диас   Нью-Йорк   добровольцы   иллюзонист   телепортация   фокус   
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В соцсетх появилось видео фокуса работы иллюзиониста Антонио Диаса (aka El Mago Pop), который на глазах у публики телепортировал четырех добровольцев в Нью-Йорке.

Маг и волшебник поместил четырех участников в стеклянный короб, размещенный на постаменте прямо на улице Нью-Йорка. Вокруг сооружения собралось много зрителей. Добровольцам надели повязки на глаза и приказали не шевелиться.

Затем Диас закрыл «аквариум» полотном. Через несколько секунд его помощница сдернула ткань — участники фокуса оказались уже в другой стеклянной коробке, примерно в десяти метрах от первой. Телепортация вызвала восторг зрителей.


Антонио Диас — самый известный испанский иллюзионист, который начал показывать собственные шоу в 17 лет. Его главное представление — «Великая иллюзия». За три года ее посмотрели более 800 тысяч зрителей.

Источник:

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Метки: Антонио Диас   Нью-Йорк   добровольцы   иллюзонист   телепортация   фокус   
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34  комментария
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17k
Александр Н. 9 часов назад
Близнецы местные или из Испании с собой привез?
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29
FreelancerND 7 минут назад
До Пена и Теллера далековато, ни мастерства ни харизмы
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14k
GROMOZEKA 45 минут назад
А чего себя не телепортировал?
Не нашел близнеца?
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33k
ACU900 Час назад
Я уже подумал что со второго ящика выйдет нечто подобное:
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22k
BiZ 2 часа назад
шоу для дебилов. хотя бы крутил эти коробки в одну сторону, иначе вторая должна в момент "телепортации" остановиться или даже закрутиться обратно. выглядит, как игра в прятки с маленькими детьми - весь дом трясется - побежали прятаться..
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3k
Эдуардо 2 часа назад
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8k
Алексей 2 часа назад
Неужели для поста нельзя было видео нормального качества отыскать
Ссылка www.youtube.com
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14k
Типа граф 2 часа назад
Мы прям так и поверили , что "добровольцы" .
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3k
SaveUs 3 часа назад
Прикольные добровольцы
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190
wgw 5 часов назад
Напоминает тот спор, черепахи и зайца кто быстрее. Так вот, смотря на это, понимаешь почему черепаха быстрее.
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32k
Ego sum qui sum 6 часов назад
Маг и волшебник...
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1k
Damvrot Hohlam 6 часов назад
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902
Alex Zx 6 часов назад
не телепортировал, а публично на*бал зевак.
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53k
smakido 7 часов назад
Подозреваю, что стекло "с секретом", люди подставные, комбинация вышеперечисленного. Повязки на глазах - для усиления эффекта!
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169
Knives22 Илья Рыбалкин 6 часов назад
Да и на расстоянии аквариумы большом стоят специально, пойди разгляди кто там зашел, а кто вышел.
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5k
BenderRodriguez 7 часов назад
А повязки на глаза зачем? Он бы ещё сказал всем по домам разойтись и придти через полчаса.
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3k
Я дам вам парабеллум 7 часов назад
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7k
Slowly 8 часов назад
- Комбинированные съёмки! (С)
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7k
М С 8 часов назад
Когда же до дибилов дойдет, что снимать панорамные видео лучше горизонтально?...
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14k
Ничоси 9 часов назад
Наибей. Зачем закрывать "камеры"?
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14k
Алексей 9 часов назад
Будь проклят интернет

Ведь разгадку любого "чуда", можно найти простейшим поисковым запросом

Если "разоблачители" наберутся смелости и покажут фокус с появлением внучки напрямую от дедушки - я отключу инет детям 31 декабря
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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78792



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