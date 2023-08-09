В Нью-Йорке иллюзионист Антонио Диас публично телепортировал четырех добровольцев

В соцсетх появилось видео фокуса работы иллюзиониста Антонио Диаса (aka El Mago Pop), который на глазах у публики телепортировал четырех добровольцев в Нью-Йорке.
Маг и волшебник поместил четырех участников в стеклянный короб, размещенный на постаменте прямо на улице Нью-Йорка. Вокруг сооружения собралось много зрителей. Добровольцам надели повязки на глаза и приказали не шевелиться.
Затем Диас закрыл «аквариум» полотном. Через несколько секунд его помощница сдернула ткань — участники фокуса оказались уже в другой стеклянной коробке, примерно в десяти метрах от первой. Телепортация вызвала восторг зрителей.
Источник:
Антонио Диас — самый известный испанский иллюзионист, который начал показывать собственные шоу в 17 лет. Его главное представление — «Великая иллюзия». За три года ее посмотрели более 800 тысяч зрителей.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Не нашел близнеца?
Ведь разгадку любого "чуда", можно найти простейшим поисковым запросом
Если "разоблачители" наберутся смелости и покажут фокус с появлением внучки напрямую от дедушки - я отключу инет детям 31 декабря