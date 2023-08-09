В Нью-Йорке иллюзионист Антонио Диас публично телепортировал четырех добровольцев

Маг и волшебник поместил четырех участников в стеклянный короб, размещенный на постаменте прямо на улице Нью-Йорка. Вокруг сооружения собралось много зрителей. Добровольцам надели повязки на глаза и приказали не шевелиться.

Затем Диас закрыл «аквариум» полотном. Через несколько секунд его помощница сдернула ткань — участники фокуса оказались уже в другой стеклянной коробке, примерно в десяти метрах от первой. Телепортация вызвала восторг зрителей.