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Мужчина усадил собаку в продуктовую тележку и поскандалил с сотрудниками магазина

Мужчина усадил собаку в продуктовую тележку и поскандалил с сотрудниками магазина

Автор:
08 августа 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   грязный пол   животные   магазин   продуктоваяю тележка   скандал   собака   
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Работники сделали замечание покупателю из-за животного в тележке, однако мужчина раскричался, что в их магазине настолько грязно, что он боится ставить пса на пол.

В соцсетях видео вызвало резонанс. Мнения пользователей разделились. Собачники считают позицию мужчины единственно верной.

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Метки: Видео   грязный пол   животные   магазин   продуктоваяю тележка   скандал   собака   
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16  комментариев
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3k
Роман Час назад
на дверях почти каждого магазина висит знак, что вход с животными запрещен.
я бы на месте сотрудников не обслуживал такого покупателя, который мало того, что зашел внутрь вразрез правилам, так и еще умудряется качать права, которых у него априори нет.
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26k
Matrosskin 5 минут назад
Предложил как-то тётке с собачкой, которая засунула псину в телегу повозить мои кроссовки с её продуктами - ну а что, нормально же, только с них ещё слюна и шерсть на тележку не попадает, а в остальном - так же по земле ходил, вечером их мыл, что не так ? Почему-то разоралась... Непонятно
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21k
Killgrave 7 минут назад
Мужик моральный урод с явной деформацией сознания, как и многие другие "собачники". Есть правила единые для всех, не ты их придумал и не тебе их отменять. Не соблюдаешь - заплати штраф и вали в лес. Тебя в это магазин силой не тащили - не нравится чистота заведения, не посещай его больше. В любые продуктовые магазины вход с собаками должен быть запрещен.
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1k
олег 7 минут назад
Есть ситуации ,где всем людям надо просто молчать.
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6k
Max 13 минут назад
Это какая-то болезнь что ли? Появилось огромное количество людей яростно защищающих свои права, но при этом плюющие на права других и забывающих о своих обязанностях.
Может распыляют что-нибудь в воздухе?)))
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3k
Алекс 20 минут назад
Какой неоднозначный случай???????? Этому козлу бы еще штраф впаять. А, по факту, осень приближается, обострения наступают.
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1k
Никита Сергеевич 24 минуты назад
Собакен прикольный. Хозяин мудак. Есть такая категория людей, которым, как взяли питомца на прогулку, так сразу надо в магазин идти. Они с яжемамками по своему мудачеству схожи. Сразу везде всё не для них, видите ли.
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382
al-lav Полчаса назад
Случай конечно неоднозначный...
Но если на дверях магазина нет запрещающего знака, то проблемы входа с собакой (кошкой) не вижу.

Но еще хочется задать вопрос...
Почему ни у кого (ну или мало у кого) не вызывает отторжение когда детей сажают внутрь магазинной тележки с грязными ногами?

PS: Ну а грязища в магазе действительно знатная.....

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382
al-lav Жирный бот 4 минуты назад
Ну как-бы "та фигня" и предназначена для перевозки маленьких детей.
Речь про грязную обувь и одежду внутри телеги.
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1k
Голодранец! Полчаса назад
В наших магазинах тележки не моют, после этого собакена люди продукты будут в тележке размещать... Может уже из собачей миски или горшка будем есть? ( собака не виновата- хозяин ее мудак
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27k
timberium 45 минут назад
нафуй этого педика из магазина выкинуть. вход с животными в магазин запретить вообще. поставить штраф в 5000р. И пох что там ,хомячок в кармане или недособака-переростыш таракана в сумочке.
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10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
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4k
iovan2011 Час назад
Баран, вообще туда детей сажают.
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15k
banzai7 Час назад
Существуют правила. Если каждый будет их прогибать под свой конкретный случай, то правил не будет.
Видишь пол в магазине грязный - жалуйся в соответствующие органы, а собачку свою в тележке не катай.
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