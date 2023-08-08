Мужчина усадил собаку в продуктовую тележку и поскандалил с сотрудниками магазина

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Работники сделали замечание покупателю из-за животного в тележке, однако мужчина раскричался, что в их магазине настолько грязно, что он боится ставить пса на пол.
В соцсетях видео вызвало резонанс. Мнения пользователей разделились. Собачники считают позицию мужчины единственно верной.
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я бы на месте сотрудников не обслуживал такого покупателя, который мало того, что зашел внутрь вразрез правилам, так и еще умудряется качать права, которых у него априори нет.
Может распыляют что-нибудь в воздухе?)))
Но если на дверях магазина нет запрещающего знака, то проблемы входа с собакой (кошкой) не вижу.
Но еще хочется задать вопрос...
Почему ни у кого (ну или мало у кого) не вызывает отторжение когда детей сажают внутрь магазинной тележки с грязными ногами?
PS: Ну а грязища в магазе действительно знатная.....
Речь про грязную обувь и одежду внутри телеги.
Видишь пол в магазине грязный - жалуйся в соответствующие органы, а собачку свою в тележке не катай.