Маленький мальчик чуть не утонул в общественном бассейне Астаны

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Его заметил другой ребёнок, который позвал на помощь взрослых.
Одна девушка вытащила мальчика из воды, а другая женщина успела сделать непрямой массаж сердца до приезда медиков.
По данным местных СМИ, одной из спасительниц оказалась сотрудница казахстанской полиции, которая отдыхала в бассейне с семьёй. Сообщается, что сейчас с ребёнком всё в порядке.
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