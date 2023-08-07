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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 537 постов • 29 подписчиков подписаться
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Маленький мальчик чуть не утонул в общественном бассейне Астаны

Маленький мальчик чуть не утонул в общественном бассейне Астаны

Автор:
07 августа 2023 10:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Спасение   астана   бассейн   вода   помощь   реьенок   утонул   
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Его заметил другой ребёнок, который позвал на помощь взрослых.

Одна девушка вытащила мальчика из воды, а другая женщина успела сделать непрямой массаж сердца до приезда медиков.

По данным местных СМИ, одной из спасительниц оказалась сотрудница казахстанской полиции, которая отдыхала в бассейне с семьёй. Сообщается, что сейчас с ребёнком всё в порядке.

Источник:

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Метки: Видео   Спасение   астана   бассейн   вода   помощь   реьенок   утонул   
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2  комментария
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
похоже на Хан-шатыр . там на верхнем этаже бассейн и мини пляж круглогодичный
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25k
Сталкер Час назад
Повезло.
А где родители?
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