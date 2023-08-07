Маленький мальчик чуть не утонул в общественном бассейне Астаны

Одна девушка вытащила мальчика из воды, а другая женщина успела сделать непрямой массаж сердца до приезда медиков.



По данным местных СМИ, одной из спасительниц оказалась сотрудница казахстанской полиции, которая отдыхала в бассейне с семьёй. Сообщается, что сейчас с ребёнком всё в порядке.