Косолапый сбежал из клетки в грузовом отсеке самолета и начал крушить багаж

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Рейс из Дубая в Ирак пришлось задержать из-за мишки, который не мог усидеть на месте. Хозяин дебошира остался неизвестен, но хищник наделал столько шуму, что его пришлось ненадолго усыпить.
Иракские авиалинии заявили, что процедуры перевозки медведя проводились в соответствии с законом, а также с процедурами и стандартами, утвержденными Международной ассоциацией воздушного транспорта. Но премьер-министр Ирака всё-таки распорядился провести расследование побега.
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