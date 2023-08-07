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Косолапый сбежал из клетки в грузовом отсеке самолета и начал крушить багаж

Косолапый сбежал из клетки в грузовом отсеке самолета и начал крушить багаж

Автор:
07 августа 2023 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомец   багаж   грузоаой отсек   животные   самолет   
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Рейс из Дубая в Ирак пришлось задержать из-за мишки, который не мог усидеть на месте. Хозяин дебошира остался неизвестен, но хищник наделал столько шуму, что его пришлось ненадолго усыпить.


Иракские авиалинии заявили, что процедуры перевозки медведя проводились в соответствии с законом, а также с процедурами и стандартами, утвержденными Международной ассоциацией воздушного транспорта. Но премьер-министр Ирака всё-таки распорядился провести расследование побега.

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Метки: Видео   Питомец   багаж   грузоаой отсек   животные   самолет   
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Горожанин 2 часа назад
Мишка:
- В Россию летим. Я сказал в Россию!
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33k
ACU900 47 минут назад
А это потому что его на кресло не усадили. Дали бы ему еще и балалайку, развлекал бы пассажиров , а то его, как дикое животное в багажном отсеке...
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