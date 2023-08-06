Под Новороссийском обнаружили истощенных волков, которых местная жительница держит на своем участке

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Животных заметила другая жительница села Владимировка во время прогулки.
По ее словам, волки крайне истощены, также рядом с ними живет хаски, которую посадили на цепь.
После публикации видео, МВД и природоохранная прокуратура организовала проверку информации о содержании волков «в полувольных условиях» на территории приусадебного участка в СНТ «Садко».
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