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Под Новороссийском обнаружили истощенных волков, которых местная жительница держит на своем участке

Под Новороссийском обнаружили истощенных волков, которых местная жительница держит на своем участке

Автор:
06 августа 2023 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новороссийск   волк   животные   звери   хищник   
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Животных заметила другая жительница села Владимировка во время прогулки.

По ее словам, волки крайне истощены, также рядом с ними живет хаски, которую посадили на цепь.

После публикации видео, МВД и природоохранная прокуратура организовала проверку информации о содержании волков «в полувольных условиях» на территории приусадебного участка в СНТ «Садко».

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Метки: Видео   Новороссийск   волк   животные   звери   хищник   
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1  комментарий
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K7OO 2 часа назад
Надо бы их подкормить.
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