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Колумбиец спрятал в багажнике любовницу от жены

Колумбиец спрятал в багажнике любовницу от жены

Автор:
05 августа 2023 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   багажник   высокие отношения   жена   забавно   любовница   муж   
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Камера наружного наблюдения, установленная на оживлённой магистрали в Боготе, запечатлела драматичную сцену из жизни любвеобильного местного жителя.

Колумбийский ловелас, устроивший романтическое свидание своей пассии на автотрассе, воплотил в жизнь рискованный план, когда жена застала его с любовницей.


Молодой человек продемонстрировал смекалку и смог скрыть конкурентку от заподозрившей неладное второй половины.


Любовница, впрочем, тоже оказалась довольно-таки находчивой и смогла выбраться из салона, а затем некоторое время скрываться за автомобилем, после чего забралась в багажник.


В итоге главный герой видеоролика забрал подаренный букет у любовницы и вручил его занявшей место в салоне легковушки жене.


Видеролик, размещённый в TikTok три дня назад, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, среди которых нашлось немало скептиков, не поверивших в реалистичность происходящего.

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Метки: Видео   багажник   высокие отношения   жена   забавно   любовница   муж   
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5  комментариев
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Тупые блогеры для тупой аудитории.
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3k
Ежик Полчаса назад
Ппц диктор тараторит...
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25k
AzuveR 2 часа назад
Любовница на опыте. Не впервой видать. Если конечно это не постанова.
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так вот для чего нужен большой багажник...
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
А может наоборот и он прятал жену от любовницы
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