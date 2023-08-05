Колумбиец спрятал в багажнике любовницу от жены

Камера наружного наблюдения, установленная на оживлённой магистрали в Боготе, запечатлела драматичную сцену из жизни любвеобильного местного жителя.
Колумбийский ловелас, устроивший романтическое свидание своей пассии на автотрассе, воплотил в жизнь рискованный план, когда жена застала его с любовницей.
Молодой человек продемонстрировал смекалку и смог скрыть конкурентку от заподозрившей неладное второй половины.
Любовница, впрочем, тоже оказалась довольно-таки находчивой и смогла выбраться из салона, а затем некоторое время скрываться за автомобилем, после чего забралась в багажник.
В итоге главный герой видеоролика забрал подаренный букет у любовницы и вручил его занявшей место в салоне легковушки жене.
Видеролик, размещённый в TikTok три дня назад, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, среди которых нашлось немало скептиков, не поверивших в реалистичность происходящего.
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