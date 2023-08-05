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Милота дня: житель Канзаса высадил поле из 1,2 млн подсолнухов и подарил жене на её 50-летие

Милота дня: житель Канзаса высадил поле из 1,2 млн подсолнухов и подарил жене на её 50-летие

Автор:
05 августа 2023 11:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: 50-летие   Видео   милота   муж и жена   подарок   подсолнух   поле   
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Он не просто нашёл поле, каждый цветок Ли Уилсон высаживал вместе со своим сыном. Подарок занял около 323 тыс. квадратных метров.

«Это заставило меня почувствовать себя особенной. Не может быть более прекрасного подарка на годовщину, чем поле подсолнухов», — поделилась Рене с BBC.

Источник:

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Метки: 50-летие   Видео   милота   муж и жена   подарок   подсолнух   поле   
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7  комментариев
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sos1960sos 47 минут назад
Убирать урожай ей теперь придётся долго...
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bohemia 46 секунд назад
Фермер засеял поле подсолнечника, бабки на подарок не имеет вот и придумал
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Pioner76 11 минут назад
Ну лично я женщину 50 летнего возраста чуть моложе представлял...
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Жендос 17 минут назад
что за поле в 323 километра?
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V2.Smirnov 18 минут назад
А где он взял безхозное поле? Это же, наверное, чья-то частная собственность?
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Просто прохожий 20 минут назад
Страна тотального 3,14...жа и любителей больших цифр.
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