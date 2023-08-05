Милота дня: житель Канзаса высадил поле из 1,2 млн подсолнухов и подарил жене на её 50-летие

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Он не просто нашёл поле, каждый цветок Ли Уилсон высаживал вместе со своим сыном. Подарок занял около 323 тыс. квадратных метров.
«Это заставило меня почувствовать себя особенной. Не может быть более прекрасного подарка на годовщину, чем поле подсолнухов», — поделилась Рене с BBC.
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