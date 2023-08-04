FISHKINET
Сообщество Юмор 17319 постов • 3599 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Жительница Новосибирска придумала необычный способ раздачи кабачков: раскладывая их на чужие авто

Жительница Новосибирска придумала необычный способ раздачи кабачков: раскладывая их на чужие авто

Автор:
04 августа 2023 11:28
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Новосибирск   добро   забавно   кабачки   овощи   сигнализация   
1085
1
1

Да так, что у тех срабатывала сигнализация.

На кадрах видно, как женщина в ночное время суток проходит мимо машин и кладет овощи на лобовое стекло, а после уходит в подъезд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Новосибирск   добро   забавно   кабачки   овощи   сигнализация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Кот Бегемот 58 минут назад
А чё?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
guess 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 52 минуты назад
Сезон кабачков. Начало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther 55 минут назад
Делай добро и... Беги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
ruslan d 2 часа назад
ну а что , прикольно )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#аварии#Китай#Автовсячина#полиция#новости#драка#сарказм
#автомобили#люди#в мире#ДТП#позитив#подборка#интересно#США#интересное#факты
#автомир#животные#Юмор#авто аварии#забавно#история#дети#улыбнуло#кино#Разное
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться