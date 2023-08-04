Жительница Новосибирска придумала необычный способ раздачи кабачков: раскладывая их на чужие авто

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Да так, что у тех срабатывала сигнализация.
На кадрах видно, как женщина в ночное время суток проходит мимо машин и кладет овощи на лобовое стекло, а после уходит в подъезд.
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Метки: Видео Новосибирск добро забавно кабачки овощи сигнализация
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