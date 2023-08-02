FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 513 постов • 28 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
На Камчатке физрук связал ребёнка перед отбоем в детском лагере

На Камчатке физрук связал ребёнка перед отбоем в детском лагере

Автор:
02 августа 2023 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Камчатка   дети   избиение   лагерь   физрук   
1609
1
1

Толпа вожатых и 27-летний инструктор по физической подготовке избивают мальчика.

Все это происходит в лагере «Металлист». По словам мамы ребенка, «педагоги» наносили удары, в том числе, по голове. Впоследствии изверги забрали у детей смартфоны и попытались удалить видео, однако одна копия осталась.

Физрука уже уволили за нарушение трудовой дисциплины. В деле разбирается прокуратура. Сам мучитель пояснил, что связал мальчика ради шутки. Однако на видео видно, как ребенок кричит, жалуется на больную руку и просит не снимать истязания. Все это сопровождается смехом и радостными возгласами мучителей.

Выяснили, что родители других детей также неоднократно жаловались на некомпетентность вожатых в детском лагере «Металлист». По их словам, молодые люди ведут себя грубо — «творят, что хотят». Несколько лет назад у одного из детей украли телефон, вытащив устройство из тумбочки.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Камчатка   дети   избиение   лагерь   физрук   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Jorr Час назад
Если дошло дело до физрука, то маленький пи..юк абсолютно не понимал того, что ему говорили сверстники, вожатые и заведующая лагерем.
Сам, будучи в том же возрасте, не раз таких маленьких пиз..в наблюдал.
Доброго к себе отношения и аргументов такие не понимают, только грубую силу.
Физкультурника жалко, но то что его просто уволили без административки, означает что вонь подняла только мамаша пиз..а, не желающая воспитывать своего сыночка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
349
София 24 минуты назад
А почему Fishki.net называется сайт хорошего настроения ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
ну а чего они хотели,- лагерь называется "Металлист", а не "Ромашка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex Час назад
Видимо такие "дети"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
940
ruslan d Час назад
Вспоминаю что с нами старшаки делали , смеюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Прикол#позитив#ДТП#Китай#улыбнуло#факты#сарказм
#люди#автомир#автомобили#забавно#Автовсячина#авто аварии#подборка#история#Девушка#Разное
#машина#Юмор#интересно#кино#аварии#фильм#США#новости#знаменитости#Россия
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться