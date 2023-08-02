На Камчатке физрук связал ребёнка перед отбоем в детском лагере

Толпа вожатых и 27-летний инструктор по физической подготовке избивают мальчика.
Все это происходит в лагере «Металлист». По словам мамы ребенка, «педагоги» наносили удары, в том числе, по голове. Впоследствии изверги забрали у детей смартфоны и попытались удалить видео, однако одна копия осталась.
Физрука уже уволили за нарушение трудовой дисциплины. В деле разбирается прокуратура. Сам мучитель пояснил, что связал мальчика ради шутки. Однако на видео видно, как ребенок кричит, жалуется на больную руку и просит не снимать истязания. Все это сопровождается смехом и радостными возгласами мучителей.
Выяснили, что родители других детей также неоднократно жаловались на некомпетентность вожатых в детском лагере «Металлист». По их словам, молодые люди ведут себя грубо — «творят, что хотят». Несколько лет назад у одного из детей украли телефон, вытащив устройство из тумбочки.
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Сам, будучи в том же возрасте, не раз таких маленьких пиз..в наблюдал.
Доброго к себе отношения и аргументов такие не понимают, только грубую силу.
Физкультурника жалко, но то что его просто уволили без административки, означает что вонь подняла только мамаша пиз..а, не желающая воспитывать своего сыночка.