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Необычный филиппинский парный танец между бамбуковых стеблей

Необычный филиппинский парный танец между бамбуковых стеблей

Автор:
02 августа 2023 09:10
Метки: Видео   Сингкил   бамбук   забавно   красота   филиппинский парный танец   
1134
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Сингкил — народный танец Филиппин, также широко известен как королевский танец принца и принцессы.

Источник:

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Метки: Видео   Сингкил   бамбук   забавно   красота   филиппинский парный танец   
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2k
Хачик 36 минут назад
Видео напомнило...
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
А! Знаю! Помню эти шесты! После шестов будут качающиеся на верёвках чурбаки. А потом они медитируют на скале в пустынном месте и вскоре разносят на клочки всю наркомафию, которая украла и держала в заложниках их ребёнка (как потом оказалось, это не их ребёнок, но это отдельная история). Даже помню этот гнусавый голос за кадром: - Сейчас ты поплатишься, Ли!
- Нет, это ты поплатишься, Лю! Готовься к смерти!
А потом вертящаяся в руках палка, звуки сыплющихся градом ударов: "Тум, тум, тум-тум-тум-тум..." и все лежат. Потом всё сначала - все вскакивают, диалог, палка, все лежат.
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