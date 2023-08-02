Необычный филиппинский парный танец между бамбуковых стеблей

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А потом вертящаяся в руках палка, звуки сыплющихся градом ударов: "Тум, тум, тум-тум-тум-тум..." и все лежат. Потом всё сначала - все вскакивают, диалог, палка, все лежат.