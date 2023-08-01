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Ушлая медведица взломала автомобиль в США

Ушлая медведица взломала автомобиль в США

Автор:
01 августа 2023 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   взломала автомобиль   животные   машина   медведица   
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В штате Теннесси мама трех медвежат вырвала стекло из дверцы машины и залезла внутрь. Судя по тому, что не поехала — прав у нее нет.

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Метки: Видео   США   взломала автомобиль   животные   машина   медведица   
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5  комментариев
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32k
albedo Час назад
Такое впечатление, что США дикая страна и там медведи по улицам шастают.
То ли дело Россия - у нас и медведи как то приличнее.
Живут себе в лесах и людей мало беспокоят
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1k
K_II_T 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
Погнали по лесу кататься.

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437
Murych Час назад
Хорошо, что машина не горела.
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