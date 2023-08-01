Ушлая медведица взломала автомобиль в США

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В штате Теннесси мама трех медвежат вырвала стекло из дверцы машины и залезла внутрь. Судя по тому, что не поехала — прав у нее нет.
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То ли дело Россия - у нас и медведи как то приличнее.
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