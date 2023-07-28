FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14410 постов • 1682 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Норильске медведь залез на базу отдыха и разворотил один из складов

В Норильске медведь залез на базу отдыха и разворотил один из складов

Автор:
28 июля 2023 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   база отдыха   животные   медведь   склад   хищник   
766
1
1

В поисках еды хищник пытался вскрыть склад, а затем порылся в мусорных контейнерах у дома отдыха.


Косолапого не испугали даже местные собаки, которые пытались его прогнать.

Городские власти сообщили, что медведя встречали также в районе двух других баз отдыха города и туристической тропы у «Красных камней», местных жителей просят не ходить в лес поодиночке.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   база отдыха   животные   медведь   склад   хищник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
Антонина Час назад
Любознательный косолапый )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок 41 минуту назад
обыденное явление для Норильска во второй половине лета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Юмор#Автовсячина#аварии#подборка#Россия#кино#ДПС
#животные#автомир#интересное#Прикол#ДТП#забавно#полиция#Москва#милота#знаменитости
#машина#в мире#интересно#США#история#авто аварии#Китай#истории#находка#искусство
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться