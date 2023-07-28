В Норильске медведь залез на базу отдыха и разворотил один из складов

766
1
1
В поисках еды хищник пытался вскрыть склад, а затем порылся в мусорных контейнерах у дома отдыха.
Косолапого не испугали даже местные собаки, которые пытались его прогнать.
Городские власти сообщили, что медведя встречали также в районе двух других баз отдыха города и туристической тропы у «Красных камней», местных жителей просят не ходить в лес поодиночке.
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама