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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 483 поста • 27 подписчиков подписаться
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В Симферополе пранкер распылил огнетушитель в магазине с табаком

В Симферополе пранкер распылил огнетушитель в магазине с табаком

Автор:
27 июля 2023 12:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   забава   люди   огнетушитель   пранкер   приколист   симферополь   
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Сотрудники симферопольского магазина пожаловались на молодого человека, распылившего внутри помещения огнетушитель без какой-либо на то причины. Все это попало на видеозапись с камер внутреннего наблюдения.

«Сегодня на ЖД вокзале парень из себя возомнил, что он пранкер. Забежал в магазин «Табачок» и распылил всё огнетушителем. Не подумав о дальнейших последствиях и порче чужого имущества. Если кто-то из вас знает о данном человеке, свяжитесь с нами», — пожаловались сотрудники магазина.

Источник:

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Метки: Видео   забава   люди   огнетушитель   пранкер   приколист   симферополь   
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12  комментариев
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648
Аристарх Севидов 2 часа назад
Не «пранкер», а дол...ёб...
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12k
Сергей Полчаса назад
Огнетушитель, не самое большое зло.(хоть и не маленькое)
Ещё студентом был, в общаге, в комнату баллончик слезогонки распылили!
Ночью!
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16k
Голос Вселенной 39 минут назад
Помню, у нас в здании бизнес-центра, где была контора, в которой я работал, по закону, 2 раза в год устраивали пожарные учения. Ну, все должны были выходить на улицу, лифты отключали, потом все включали назад и все возвращались. И вот году в 2012 после очередного объявления "учебной пожарной тревоги" наш директор натурально вышел в коридор, взял огнетушитель и в коридоре прямо его распылил. Хозяева здания потом пришли к нему ругаться, а он им "А что такого? Учебная тревога - вот я и учился тушить огонь! Что такого???"... И вроде и возразить нечем.
Убирала все, как обычно это бывает, уборщица..
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49k
turyst Час назад
Тут и покушение на жизнь можно подтянуть.
Кто-нибудь мог задохнуться, не найдя выход из помещения.

Если это порошковый огнетух, то заставить его собирать этот порошок. Вручную.
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46k
Aleksandr Час назад
"В Симферополе пранкер распылил огнетушитель в магазине с табаком"
У вас в слове "3,14дорас" несколько ошибок...
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49k
turyst Час назад
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755
Димыч Час назад
А есть видео, где его огуливают по горбу этим огнетушителем?
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1k
Просто прохожий Час назад
Поймать и от3,14..ть в кровь, для хозяина это дело чести.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
если это пранкер ради хайпа чудил, то наверняка этого кретина кто-то из дружков снимал со стороны. стоит поискать в соцсетях. такие идиоты сами на себя компромат в сеть сливают, на своих же аккаунтах.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
надо бы что он в торец получил, желательно этим же огнетушителем
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