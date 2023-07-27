"В Симферополе пранкер распылил огнетушитель в магазине с табаком"

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Сотрудники симферопольского магазина пожаловались на молодого человека, распылившего внутри помещения огнетушитель без какой-либо на то причины. Все это попало на видеозапись с камер внутреннего наблюдения.
«Сегодня на ЖД вокзале парень из себя возомнил, что он пранкер. Забежал в магазин «Табачок» и распылил всё огнетушителем. Не подумав о дальнейших последствиях и порче чужого имущества. Если кто-то из вас знает о данном человеке, свяжитесь с нами», — пожаловались сотрудники магазина.
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