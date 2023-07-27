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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7813 постов • 882 подписчика подписаться
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Марго Робби продемонстрировала свои способности по языку жестов в общении с глухонемым фанатом

Марго Робби продемонстрировала свои способности по языку жестов в общении с глухонемым фанатом

Автор:
27 июля 2023 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Марго Робби   актриса   знаменитости   поклоник   фанат   язык жестов   
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Завирусившееся в сети видео было снято во время прошлогодней премьеры кинокартины "Амстердам". В кадре звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и "Однажды в... Голливуде", общаясь с глухонемым фанатом, показывает ему свои умения в языке жестов. Поклонник способности актрисы явно оценил.

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Метки: Видео   Марго Робби   актриса   знаменитости   поклоник   фанат   язык жестов   
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8  комментариев
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3k
Кирилл 20 минут назад
ну и молодец
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59k
Александр 2 минуты назад
Вспомнился анекдот
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2k
Fiverknot 9 минут назад
Умница девочка. Вот таких и любят, кто остается простым и отзывчивым человеком)
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1k
Антон 12 минут назад
Классная девушка!
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900
ruslan d 13 минут назад
Есть знакомые , которые выучили этот язык как фишечку , но может и пригодиться
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6k
heta 13 минут назад
Обожаю её. Приятная мадам, живая, настоящая и женственная.
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630
Takerey 17 минут назад
Очаровательна!
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12
Саша Степанюк 18 минут назад
улыбнула))
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