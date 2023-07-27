Марго Робби продемонстрировала свои способности по языку жестов в общении с глухонемым фанатом

1509
1
1
Завирусившееся в сети видео было снято во время прошлогодней премьеры кинокартины "Амстердам". В кадре звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и "Однажды в... Голливуде", общаясь с глухонемым фанатом, показывает ему свои умения в языке жестов. Поклонник способности актрисы явно оценил.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама