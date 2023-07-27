Марго Робби продемонстрировала свои способности по языку жестов в общении с глухонемым фанатом

Завирусившееся в сети видео было снято во время прошлогодней премьеры кинокартины "Амстердам". В кадре звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и "Однажды в... Голливуде", общаясь с глухонемым фанатом, показывает ему свои умения в языке жестов. Поклонник способности актрисы явно оценил.