В Подмосковье собака застряла между стеной и кассой в магазине

Несколько часов пес просидел в западне, пока на помощь ему не пришли профессиональные спасатели. Сообщает портал Вести Дубны.

Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, которая застряла между стеной и кассой в сетевом продовольственном магазине в городском округе Дубна.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Михаил Паленов пояснил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился директор супермаркета, который сообщил, что дворняга забежала в помещение, проскользнула в узкий проем возле кассы и в течение восьми часов не могла выбраться из ловушки. Покупатели и персонал магазина пытались приманить животное лакомствами, но их усилия не принесли результатов.

Стоило животному оказаться на свободе, он поспешил по своим собачьим делам.

«На помощь пришли спасатели. На месте происшествия дежурная смена, надев защитные перчатки, аккуратно извлекла бродячую собаку из западни, которая сразу убежала из магазина. Ветеринарная помощь животному не понадобилась»