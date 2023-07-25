Застряли на высоте: более 30 челябинцев зависли на колесе обозрения

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На высоте до 15 метров челябинцы зависли из-за отключения электричества.
Без медицинской и моральной помощи челябинцы также, к счастью, обошлись. На высоте в момент остановки находились несколько десятков человек, включая детей. Из-за аварии на землю их доставляли при помощи ручного механизма.
Электроснабжение отсутствовало полтора часа.
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