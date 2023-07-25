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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 471 пост • 26 подписчиков подписаться
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Застряли на высоте: более 30 челябинцев зависли на колесе обозрения

Застряли на высоте: более 30 челябинцев зависли на колесе обозрения

Автор:
25 июля 2023 09:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   высота   колесо обозрение   люди   челябинск   электричество   
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На высоте до 15 метров челябинцы зависли из-за отключения электричества.

Без медицинской и моральной помощи челябинцы также, к счастью, обошлись. На высоте в момент остановки находились несколько десятков человек, включая детей. Из-за аварии на землю их доставляли при помощи ручного механизма.


Электроснабжение отсутствовало полтора часа.

Источник:

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Метки: Видео   высота   колесо обозрение   люди   челябинск   электричество   
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Егор 2 часа назад
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ghor Час назад
И где тут событие?
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