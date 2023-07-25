«Убери ружье, скотина старая»: в Ярославле женщина с винтовкой поскандалила с соседями из-за собак

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Пожилая женщина вышла скандалить с соседкой, выгуливающей двух собак, с предметом, напоминающим ружье.
— Настоящий триллер с тарантиновскими диалогами произошел в одном из дворов на улице Балашова. Женщина-ковбой с ружьем явно была недовольна тем, что во дворе гуляют собаки. Надеемся, никто не пострадал, — написала подписчица.
Все произошло вечером 22 июля. Две дамы сцепились языками на дорожке между кустарников. После фразы «Я тебя предупредила» на вооруженную защитницу двора сыпется шквал мата и оскорблений.
Конфликтом заинтересовались в полиции.
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