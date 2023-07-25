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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 469 постов • 26 подписчиков подписаться
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«Убери ружье, скотина старая»: в Ярославле женщина с винтовкой поскандалила с соседями из-за собак

«Убери ружье, скотина старая»: в Ярославле женщина с винтовкой поскандалила с соседями из-за собак

Автор:
25 июля 2023 09:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   животные   ружье   скандал   собака   соседи   
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Пожилая женщина вышла скандалить с соседкой, выгуливающей двух собак, с предметом, напоминающим ружье.

— Настоящий триллер с тарантиновскими диалогами произошел в одном из дворов на улице Балашова. Женщина-ковбой с ружьем явно была недовольна тем, что во дворе гуляют собаки. Надеемся, никто не пострадал, — написала подписчица.

Все произошло вечером 22 июля. Две дамы сцепились языками на дорожке между кустарников. После фразы «Я тебя предупредила» на вооруженную защитницу двора сыпется шквал мата и оскорблений.

Конфликтом заинтересовались в полиции.

Источник:

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Метки: Видео   животные   ружье   скандал   собака   соседи   
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3  комментария
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Собачатники в натуре надоели! Есть правило, убирать и выгуливать в строго отведенных местах. Да и порядок выгула есть. Поводок, намордник. Собачатники очень редко когда выполняют эти правила.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
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4k
Денис 51 минуту назад
Обычная воздушка, переломка.
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