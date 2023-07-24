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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 465 постов • 27 подписчиков подписаться
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Москвичка подверглась тотальной слежке: за ней следили в её машине и даже из домашней микроволновки

Москвичка подверглась тотальной слежке: за ней следили в её машине и даже из домашней микроволновки

Автор:
24 июля 2023 09:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Вижео   люди   микроволновка   муж и жена   прослушка   слежка   
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Именно там были найдены прослушивающие устройства. Женщина подозревает, что ещё не все жучки обнаружила.

По нашей информации, на днях Елена, сотрудница частной медклиники, заметила странный звук в своей микроволновке. Осмотрев прибор, женщина увидела подключённое к нему устройство, собранное из смарт-часов и телефонной зарядки (на видео). Позже эксперты сказали ей, что самоделка работала как прослушка. Через день женщина нашла в своей машине другой жучок.

Елена обо всём рассказала полицейским. Женщина подозревает своего мужа, с которым сейчас разводится. Ранее она неоднократно жаловалась на него участковому: по словам врача, муж, который не хочет развода, постоянно настраивает против неё детей, прячет ключи от машины и угрожает подбросить женщине наркотики, чтобы лишить её родительских прав. Она также пожаловалась, что под влиянием отца 17-летний сын однажды избил её.

Сейчас Елена хочет, чтобы её мужа, который уже живёт отдельно, привлекли за нарушение тайны частной жизни и помогли поскорее оформить развод.

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Метки: Видео   Вижео   люди   микроволновка   муж и жена   прослушка   слежка   
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4  комментария
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MarkovAlexandr 2 часа назад
"под влиянием отца 17-летний сын однажды избил её" - что за ерунда?
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Совранский Полчаса назад
прослушку в микроволновку!!!! Вы серьезно?!?!?))))))

p/s человек, видимо, прогулял все уроки физики на планете))))
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