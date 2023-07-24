Москвичка подверглась тотальной слежке: за ней следили в её машине и даже из домашней микроволновки

По нашей информации, на днях Елена, сотрудница частной медклиники, заметила странный звук в своей микроволновке. Осмотрев прибор, женщина увидела подключённое к нему устройство, собранное из смарт-часов и телефонной зарядки (на видео). Позже эксперты сказали ей, что самоделка работала как прослушка. Через день женщина нашла в своей машине другой жучок.



Елена обо всём рассказала полицейским. Женщина подозревает своего мужа, с которым сейчас разводится. Ранее она неоднократно жаловалась на него участковому: по словам врача, муж, который не хочет развода, постоянно настраивает против неё детей, прячет ключи от машины и угрожает подбросить женщине наркотики, чтобы лишить её родительских прав. Она также пожаловалась, что под влиянием отца 17-летний сын однажды избил её.



Сейчас Елена хочет, чтобы её мужа, который уже живёт отдельно, привлекли за нарушение тайны частной жизни и помогли поскорее оформить развод.



