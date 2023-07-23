Медведь залез во двор дома ради качелек

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Врываемся в это воскресенье с такой же грацией и упорством, как косолапый, который решил покачаться на качелях!
Хозяйка дома заподозрила, что в ее отсутствие на заднем дворе происходит, что-то неладное. Кто-то регулярно заходил в гости и устраивал бардак. Что бы понять что там происходит женщина установила камеру наблюдения, и выяснила, что навещает ее медведь, который очень полюбил качели.
Дратуйте, я к вам покачаться пришел!
Так что, друзья, не забываем радоваться жизни и отдыхать от трудовых будней.
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