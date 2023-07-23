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Медведь залез во двор дома ради качелек

Медведь залез во двор дома ради качелек

Автор:
23 июля 2023 07:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   качели   медведь   отдых   позитив   
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Врываемся в это воскресенье с такой же грацией и упорством, как косолапый, который решил покачаться на качелях!

Хозяйка дома заподозрила, что в ее отсутствие на заднем дворе происходит, что-то неладное. Кто-то регулярно заходил в гости и устраивал бардак. Что бы понять что там происходит женщина установила камеру наблюдения, и выяснила, что навещает ее медведь, который очень полюбил качели.


Так что, друзья, не забываем радоваться жизни и отдыхать от трудовых будней.

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Метки: Видео   Юмор   качели   медведь   отдых   позитив   
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4  комментария
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5k
Евгений Д 57 минут назад
И медведям радости жизни не чужды
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Slonyash 2 минуты назад
Медвежачий ребенок
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5k
Maldini 8 минут назад
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Бомбардир 12 минут назад
А мой похмеляться ушел в КБ.
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