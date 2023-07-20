"Он ребёнок": Нэнси Пелоси попыталась защитить Байдена, но получилось не очень

Политик уверена, что президент сможет запросто претендовать на второй срок правления, хотя для большинства американцев не ясно, дотянет ли старичок до выборов.

Лидер США практически каждый день преподносит сюрпризы: то уснёт на встрече, то упадёт на ровной поверхности, то заблудится в трёх соснах или испортит воздух. В принципе, за детьми тоже водятся подобные грешки - тут Пелоси права. Правда, малышам не доверяют руководство страной и хвалят, если те сумели самостоялельно сходить на горшок.

Сам же Байден тоже считает свой немалый возраст преимуществом. «Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей. Я более опытен, чем кто-либо, кто когда-либо баллотировался в президенты, и я думаю, что доказал свою эффективность», — сказал он в майском интервью журналистам.