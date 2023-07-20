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"Он ребёнок": Нэнси Пелоси попыталась защитить Байдена, но получилось не очень

"Он ребёнок": Нэнси Пелоси попыталась защитить Байдена, но получилось не очень

Автор:
20 июля 2023 13:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   байден   возраст   второй президентсткий срок   интервью   нэнси пелоси   президет США   
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Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США заметила, что восхищается лидером нации, а его солидный возраст - ерунда. Ей и самой немало лет, но Байден для нее - ребёнок.


О том, насколько действующий президент США соответствует своей должности, рассуждают примерно все. Нэнси Пелоси, к примеру, считает, что американцам очень повезло с главой государства. Она попыталась похвалить Байдена, но вышло коряво.


"Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст — понятие относительное. Он ребёнок. Он моложе меня, поэтому президент для меня ребёнок", - заявила в разговоре с журналистом Пелоси.



Политик уверена, что президент сможет запросто претендовать на второй срок правления, хотя для большинства американцев не ясно, дотянет ли старичок до выборов.


Лидер США практически каждый день преподносит сюрпризы: то уснёт на встрече, то упадёт на ровной поверхности, то заблудится в трёх соснах или испортит воздух. В принципе, за детьми тоже водятся подобные грешки - тут Пелоси права. Правда, малышам не доверяют руководство страной и хвалят, если те сумели самостоялельно сходить на горшок.


Сам же Байден тоже считает свой немалый возраст преимуществом. «Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей. Я более опытен, чем кто-либо, кто когда-либо баллотировался в президенты, и я думаю, что доказал свою эффективность», — сказал он в майском интервью журналистам.

Источник:

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Метки: Видео   байден   возраст   второй президентсткий срок   интервью   нэнси пелоси   президет США   
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20  комментариев
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8k
Ntvl 2 часа назад
неважно, кто президент пиндосии. Важно какие серые кардиналы руководят страной. Президент, это просто говорящая голова. Трамп был не просто таки говорящей головой, он поумней был, поэтому ему все палки в колёса и ставили. Хочу заметить, что Трамп не развязал ни одной войны на планете, в отличии от других дол.боёбов-президентов.
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10k
Бритва Минуту назад
зачем ей столько бровей?
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5k
Losterdin 7 минут назад
что эта старая шмара чтот старый полудурок это просто ширма
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6k
Smolny 20 минут назад
Зато в русском слове "ребёнок" присутствует матерный корень, пусть завидуют янки.
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240
no. 24 минуты назад
у них же отличные дома престарелых, с уходом, круглосуточным присмотром, почему эти двое до сих пор не там?
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715
Я здесь транзитом Полчаса назад
Когда-то эти уроды глумились над Брежневым.
Бидон его многократно переплюнул по всем статьям неадекватности.
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48k
Элек Мек 48 минут назад
Два старых маразматика.
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306
Степан Серёгин 53 минуты назад
Ребёнку место в яслях, а не в Овальном кабинете.
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1k
alex Час назад
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13k
кира 2 часа назад
Ага, а в стране 404 он просто пошалил
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3k
Lexx 2 часа назад
Психически здоровый ребёнок не здоровается с невидимыми персонажами. Если у ребёнка появляются воображаемые друзья, то это называется синдром Карлсона и требуется вмешательство психиатра.
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Дом престарелых на выезде)))
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901
ruslan d 2 часа назад
Ну поздравляю , вы выбрали лидером ребенка
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14k
Kostick 2 часа назад
"поэтому президент для меня ребёнок" - тоже нужны памперсы?
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15k
Shtoppi 2 часа назад
<<"Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст понятие относительное. Он ребёнок. Он моложе меня, поэтому президент для меня ребёнок">>
---------
это пздц!!!
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−5
dymeric Shtoppi Час назад
осталось только действительно ребёнка поставить на пост президента
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