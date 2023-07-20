"Он ребёнок": Нэнси Пелоси попыталась защитить Байдена, но получилось не очень

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США заметила, что восхищается лидером нации, а его солидный возраст - ерунда. Ей и самой немало лет, но Байден для нее - ребёнок.
О том, насколько действующий президент США соответствует своей должности, рассуждают примерно все. Нэнси Пелоси, к примеру, считает, что американцам очень повезло с главой государства. Она попыталась похвалить Байдена, но вышло коряво.
"Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст — понятие относительное. Он ребёнок. Он моложе меня, поэтому президент для меня ребёнок", - заявила в разговоре с журналистом Пелоси.
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Политик уверена, что президент сможет запросто претендовать на второй срок правления, хотя для большинства американцев не ясно, дотянет ли старичок до выборов.
Лидер США практически каждый день преподносит сюрпризы: то уснёт на встрече, то упадёт на ровной поверхности, то заблудится в трёх соснах или испортит воздух. В принципе, за детьми тоже водятся подобные грешки - тут Пелоси права. Правда, малышам не доверяют руководство страной и хвалят, если те сумели самостоялельно сходить на горшок.
Сам же Байден тоже считает свой немалый возраст преимуществом. «Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей. Я более опытен, чем кто-либо, кто когда-либо баллотировался в президенты, и я думаю, что доказал свою эффективность», — сказал он в майском интервью журналистам.
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Бидон его многократно переплюнул по всем статьям неадекватности.
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это пздц!!!