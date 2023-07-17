Пьяный посетитель облил сотрудника ресторана из перцового баллончика

Как видно на видео, парочка в нетрезвом состоянии пыталась зайти в ресторан "Тануки", но менеджер заведения не захотел их пускать и постоянно закрывал перед ними дверь. После непродолжительных разговоров мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в лицо сотруднику ресторана.