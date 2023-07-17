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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 429 постов • 25 подписчиков подписаться
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Пьяный посетитель облил сотрудника ресторана из перцового баллончика

Пьяный посетитель облил сотрудника ресторана из перцового баллончика

Автор:
17 июля 2023 08:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алкоголь   люди   негатив   перцовый балончик   пьяный   ресторан   
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В центре Москвы пьяные посетители распылили перцовый баллончик в лицо менеджеру одного из ресторанов сети "Тануки". Причиной стал отказ молодого человека пустить их в заведение в нетрезвом виде.

Как видно на видео, парочка в нетрезвом состоянии пыталась зайти в ресторан "Тануки", но менеджер заведения не захотел их пускать и постоянно закрывал перед ними дверь. После непродолжительных разговоров мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в лицо сотруднику ресторана.


Источник:

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Метки: Видео   алкоголь   люди   негатив   перцовый балончик   пьяный   ресторан   
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2  комментария
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
на ровном месте административка минимум.
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5k
jfk Полчаса назад
пора таких [мат] уже присаживать на полгодика или на швабру, пусть сами выбирают
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Snezhinka

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