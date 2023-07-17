Пьяный посетитель облил сотрудника ресторана из перцового баллончика

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В центре Москвы пьяные посетители распылили перцовый баллончик в лицо менеджеру одного из ресторанов сети "Тануки". Причиной стал отказ молодого человека пустить их в заведение в нетрезвом виде.
Как видно на видео, парочка в нетрезвом состоянии пыталась зайти в ресторан "Тануки", но менеджер заведения не захотел их пускать и постоянно закрывал перед ними дверь. После непродолжительных разговоров мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в лицо сотруднику ресторана.
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