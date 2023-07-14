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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 422 поста • 25 подписчиков подписаться
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В Казани подросток выстрелил в соседа из ракетницы из-за замечания

В Казани подросток выстрелил в соседа из ракетницы из-за замечания

Автор:
14 июля 2023 09:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   люди   подростки   разборки   ракетница   стрельба   
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17-летний Максим не нашёл общий язык с Макаром и в подъезде предложил поговорить на улице.

Тогда парень достал сигнальный пистолет. В ответ услышал: "Ну давай, стреляй!", но испугался натиска соседа и убежал. Палить начал уже на свежем воздухе — под крики соседей.

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Метки: Видео   Казань   люди   подростки   разборки   ракетница   стрельба   
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3  комментария
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38
Илья 20 минут назад
Нечего не понятно, но очень интересно.
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671
Vas_26 14 секунд назад
Многозарядная ракетница? Круто
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3k
ho;'k 17 минут назад
Не пробил фугасами.
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