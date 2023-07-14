В Казани подросток выстрелил в соседа из ракетницы из-за замечания

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17-летний Максим не нашёл общий язык с Макаром и в подъезде предложил поговорить на улице.
Тогда парень достал сигнальный пистолет. В ответ услышал: "Ну давай, стреляй!", но испугался натиска соседа и убежал. Палить начал уже на свежем воздухе — под крики соседей.
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