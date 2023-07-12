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Кадры необычного шельфового облака разошлись в индийских соцсетях

Кадры необычного шельфового облака разошлись в индийских соцсетях

Автор:
12 июля 2023 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Индия   облако   погода   удивительно   фото   шельфовое облако   
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Вся северная Индия последние пару дней страдает от проливных дождей. На фоне этого в Харидваре, штат Уттаракханд, появилось массивное шельфовое облако.

На видео, которое разошлось в местных соцсетях, видно, как большое облако образует широкую дугу в небе, за этим наблюдает удивленная толпа местных жителей

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Метки: Видео   Индия   облако   погода   удивительно   фото   шельфовое облако   
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2  комментария
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33k
АнтонПолднев 51 минуту назад
Мда... Выглядит, как предвестник апокалипсиса...
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2k
Егор Попов Полчаса назад
Необычно и красиво. Автор мог бы включить в пост небольшую справку про шельфовые облака: как образуются и т.д.
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