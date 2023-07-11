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В Новосибирске женщина избила сковородкой голого мужа

В Новосибирске женщина избила сковородкой голого мужа

Автор:
11 июля 2023 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   балнок   голые   забавно   люди   муж и жена   что тут происходит   
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Жители Новосибирска стали невольными свидетелями этого зрелища. Обнаженная пара выбежала на открытый балкон жилого дома, где устроила драку.

Минутное видео, на котором амазонка орудует сковородкой, появилось в Телеграмм-канале «АСТ-54 Black» сегодня, 11 июля. Один из местных жителей стал свидетелем «обнажённого конфликта на балконе». Как утверждает автор ролика, итальянские страсти кипели в одной из квартир на третьем этаже в доме №1/2 на улице Авиастроителей.

Ссоры между сожителями, как рассказала сама женщина, происходят часто. Они живут в доме уже 7 лет, а драку, которая попала на видео, Светлана назвала случайностью.


— Я думала, что я его убила, лежит весь в кровище. Хотела вызвать скорую, говорит: «не надо». Обижает меня безумно. Я то спокойная, сразу напьюсь и спать, а у него крышу рвет. Я бы давно уехала от него, но он один вообще, — объяснила женщина.


Также Светлана поделилась, что соседи бывает заступаются за нее, когда она успевает добежать до них.

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Метки: Видео   балнок   голые   забавно   люди   муж и жена   что тут происходит   
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23  комментария
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15k
banzai7 2 часа назад
Да они бухие в хлам)
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49k
turyst 3 минуты назад
Веселые у них ролевые игры...
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8k
Компьютер DELL с монитором 10 минут назад
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2k
mikhanych 24 минуты назад
за нее соседи заступаются, а за него нет! и это не потому, что соседи бесчувственные, а потому что сковордка летает быстрее, чем он бегает
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614
Звёздный князь Полчаса назад
Если мужик - ужасный зануда, то по-пьяне даже мёртвого достанет.
Знал я таких. Пока трезвый - молчун, но как только капля в рот попадает - туши свет, кидай гранату. Такие не могут интересно рассказывать. НИЧЕГО. Даже самый смешной анекдот в скучнейший монолог превращают.
А когда со своей женщиной выпивает, то начинает либо необоснованной ревностью пилить, либо какую-то чушь гнать. От чего любая женщина взорвётся. Она спать ляжет, а он: "Вот. Ты меня не любишь. Нашла себе кого-то. Я точно знаю. Я по тебе вижу. Ты вот спать легла, а если бы любила, не легла бы. Давай вставай." и т.д. в том же духе. В варианте с мужиком почти то же, только вместо "любить" на "уважать" замените.
Вы бы сколько протерпели, особенно если хотите спать, а он как комар над ухом?
Если бы баба не пила, давно бы ушла от него и терпеть не стала бы. А уж жалеть и подавно. Вон сколько одиноких, НЕ ПЬЮЩИХ, адекватных, не занудных мужиков, но что-то на них не находятся жалостливые бабёнки.
Так что тётя чего-то темнит.
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1k
narim 36 минут назад
Судя по посту выше,женщина недовольна водителем бмв!)))
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17k
Михаил Гривин 52 минуты назад
БДСМ по-новосибирски. "Шлёпалок не было, когда он был молод, он использовал серп и молот"(с)
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0
Сергей 54 минуты назад
Дно у сковородки правит.
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0
Сергей 56 минут назад
Бьёт-значит любит!
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4k
Enigma Kuutar Час назад
синька -зло
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9k
Garpia121 Час назад
Генетический мусор.
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1k
Алексей Час назад
Не удовлетворил, вот и прилетело.
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609
Алексей Час назад
Суровые сибирские ролевые игры.
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10k
Алексей Час назад
Икеевской сковородкой не убьешь,а звук и вправду шороший-гулкий такой)))
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2k
Victor 2 часа назад
мутное какое-то видео :)
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3k
Lexx 2 часа назад
Это не драка, а избиение.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"ТЕФАЛЬ, ТЫ ВСЕГДА ДУМАЕШЬ О НАС!"
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30k
Юрий 2 часа назад
Иллюстрация к анекдоту: Я тебе покажу , батарейки у него кончились....
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Тому кто притулил заставку таким образом вырвать руки, вставить в жёппу.
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29k
Serg2001 2 часа назад
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7k
Кружок 2 часа назад
друг уже спрашивал?
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