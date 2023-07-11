В Новосибирске женщина избила сковородкой голого мужа

Жители Новосибирска стали невольными свидетелями этого зрелища. Обнаженная пара выбежала на открытый балкон жилого дома, где устроила драку.
Минутное видео, на котором амазонка орудует сковородкой, появилось в Телеграмм-канале «АСТ-54 Black» сегодня, 11 июля. Один из местных жителей стал свидетелем «обнажённого конфликта на балконе». Как утверждает автор ролика, итальянские страсти кипели в одной из квартир на третьем этаже в доме №1/2 на улице Авиастроителей.
Ссоры между сожителями, как рассказала сама женщина, происходят часто. Они живут в доме уже 7 лет, а драку, которая попала на видео, Светлана назвала случайностью.
— Я думала, что я его убила, лежит весь в кровище. Хотела вызвать скорую, говорит: «не надо». Обижает меня безумно. Я то спокойная, сразу напьюсь и спать, а у него крышу рвет. Я бы давно уехала от него, но он один вообще, — объяснила женщина.
Также Светлана поделилась, что соседи бывает заступаются за нее, когда она успевает добежать до них.
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Знал я таких. Пока трезвый - молчун, но как только капля в рот попадает - туши свет, кидай гранату. Такие не могут интересно рассказывать. НИЧЕГО. Даже самый смешной анекдот в скучнейший монолог превращают.
А когда со своей женщиной выпивает, то начинает либо необоснованной ревностью пилить, либо какую-то чушь гнать. От чего любая женщина взорвётся. Она спать ляжет, а он: "Вот. Ты меня не любишь. Нашла себе кого-то. Я точно знаю. Я по тебе вижу. Ты вот спать легла, а если бы любила, не легла бы. Давай вставай." и т.д. в том же духе. В варианте с мужиком почти то же, только вместо "любить" на "уважать" замените.
Вы бы сколько протерпели, особенно если хотите спать, а он как комар над ухом?
Если бы баба не пила, давно бы ушла от него и терпеть не стала бы. А уж жалеть и подавно. Вон сколько одиноких, НЕ ПЬЮЩИХ, адекватных, не занудных мужиков, но что-то на них не находятся жалостливые бабёнки.
Так что тётя чего-то темнит.