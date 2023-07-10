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310 медвежьих лап и скелет тигра изъяли у подмосковных контрабандистов

310 медвежьих лап и скелет тигра изъяли у подмосковных контрабандистов

Автор:
10 июля 2023 12:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   животные   контрабанда   люди   новости   скелеты   
2003
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Злоумышленников задержали пограничники совместно с СОБР Росгвардии. Контрабандисты собирались переправить в ближневосточную страну 1,7 тонны краба и сотни частей убитых диких животных. Часть изъятых крабов была жива, а часть — сварена и заморожена.

Общая стоимость конфискованного оценивается примерно в 4 миллиона рублей. Все изъятое у контрабандистов передано в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

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Метки: Видео   животные   контрабанда   люди   новости   скелеты   
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14  комментариев
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33k
АнтонПолднев 7 часов назад
Чёт на фоне изъятого сумма более чем скромная... Мясо краба больше 7000 за кг. Про остальное не говорю. Там наверное поболе будет. 4 млн. Не 40 ли?
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5k
Василий Час назад
Раз в год летаем в Мурманск, потом на машине в сторону Линахамари. В магазинах ценники на краба просто конские. Причем краба там как говорят наши дайверы в три слоя по дну ползают, сожрали все что можно, а квоту на добычу получить невозможно.
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1k
investas 4 часа назад
Убили 77.5 мишки ради лап, твари. Когда расстрел будет за массовое убийство животных.
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3k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Какие интересные медведи в тех краях... На наших крабов похожи
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10k
Борис Карабанов 6 часов назад
Две лапы заныкали.
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