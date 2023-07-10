310 медвежьих лап и скелет тигра изъяли у подмосковных контрабандистов

2003
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Злоумышленников задержали пограничники совместно с СОБР Росгвардии. Контрабандисты собирались переправить в ближневосточную страну 1,7 тонны краба и сотни частей убитых диких животных. Часть изъятых крабов была жива, а часть — сварена и заморожена.
Общая стоимость конфискованного оценивается примерно в 4 миллиона рублей. Все изъятое у контрабандистов передано в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
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З.Ы. Посмотрел сейчас в Китае реально деликатес.