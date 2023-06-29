Курьер полакомился пиццей клиента

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В Колумбии доставщик пиццы настолько сильно проголодался, что решил перекусить частью заказа одного из клиентов. Мужчина вырезал кусок пиццы, съел его, а затем скрыл следы преступления.
Ловко замаскировал
Девушка запечатлела курьера за поеданием чужой пиццы.
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"Канадский доставщик пиццы съел все самое вкусное, прежде чем вручить заказ клиентам." Видео с ren.tv 268688-video-kanadskii-dostavshchik-pitstsy-sel-vse-samoe-vkusnoe-prezhde-chem-vruchit-zakaz-klientam
Самому сходить и заказать это тоже лень! Нужно самому испечь! Часто печете?
А настоящие трудоголики даже на этом не останавливаются! Они выполняют сами весь процесс, начиная от выращивания пшеницы!