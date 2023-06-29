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Курьер полакомился пиццей клиента

Курьер полакомился пиццей клиента

Автор:
29 июня 2023 08:22
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Колумбия   в мире   доставщик   курьер   пицца   
1610
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В Колумбии доставщик пиццы настолько сильно проголодался, что решил перекусить частью заказа одного из клиентов. Мужчина вырезал кусок пиццы, съел его, а затем скрыл следы преступления.

Ловко замаскировал

Девушка запечатлела курьера за поеданием чужой пиццы.

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Метки: Видео   Колумбия   в мире   доставщик   курьер   пицца   
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9  комментариев
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74k
Viktor Час назад
Хорошо, что не плюнул, хотя это всё равно - грязными руками ковыряться в чужой пище!
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−3
Oleg 17 минут назад
Постоянно происходит. Было в 2018м:
"Канадский доставщик пиццы съел все самое вкусное, прежде чем вручить заказ клиентам." Видео с ren.tv 268688-video-kanadskii-dostavshchik-pitstsy-sel-vse-samoe-vkusnoe-prezhde-chem-vruchit-zakaz-klientam
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9k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Не постанова? Не!
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6k
vasilykopkov 40 минут назад
Похоже, что не в первый раз так делает
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6k
V2.Smirnov 44 минуты назад
Судя по наработанной раскройке и спокойным движениям - он делает так постоянно. А то и не один - коллеги научили.
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2k
smokes 47 минут назад
для предотвращения тпкого в нормальных пицериях используют наклейки - пломбы..
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10k
Copycat 52 минуты назад
Это плата за лень) казалось бы чего стоит самому сходить и заказать, куча поколений жило без доставок до нас, а так типа если заказал то терпи то что человек может доставляя тебе хрючево вот так поступить, хорошо не плюнул
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8k
Tamdima 2 часа назад
почти не заметно
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Alex Chebrikov

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