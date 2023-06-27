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Молния ударила в самолет с пассажирами в США

Молния ударила в самолет с пассажирами в США

Автор:
27 июня 2023 10:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   аэропорт   в мире   молния   происшествие   самолет   
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В американском штате Арканзас молния ударила в самолет авиакомпании American Eagle, приземлившийся во время шторма.

В пассажирский борт авиакомпании American Eagle ударила молния в аэропорту штата Арканзас.

Самолёт приземлился и находился на взлётно-посадочной полосе в ожидании возможности подъехать к месту высадки пассажиров. Именно тогда в его хвост ударила молния.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.


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Метки: США   аэропорт   в мире   молния   происшествие   самолет   
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2  комментария
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Stranger 45 минут назад
По статистике, в каждый авиалайнер молния бьет приблизительно один раз в году.
Автор, не забывай публиковать посты на каждое попадание молнии в каждый самолет! ))
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Себастьян Перейра

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