Молния ударила в самолет с пассажирами в США

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В американском штате Арканзас молния ударила в самолет авиакомпании American Eagle, приземлившийся во время шторма.
В пассажирский борт авиакомпании American Eagle ударила молния в аэропорту штата Арканзас.
Самолёт приземлился и находился на взлётно-посадочной полосе в ожидании возможности подъехать к месту высадки пассажиров. Именно тогда в его хвост ударила молния.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
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