На авиашоу в Финляндии на глазах у зрителей погиб пилот

В Финляндии, в городе Коувола во время авиашоу самолёт модели Extra 300 упал в лесной массив рядом с аэропортом.
Полиция Финляндии сообщила о гибели одного из ведущих пилотов страны на авиашоу в Коуволе, возле аэропорта Селанпяя.
При выполнении фигуры высшего пилотажа около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), самолет потерял управление и упал в лесной массив неподалёку от места проведения шоу - летчик погиб.
Как рассказали очевидцы:
Пилот выполнял в воздухе различные фигуры высшего пилотажа, затем начал снижение, после чего раздался хлопок
Имя погибшего не названо. Известно только, что в этот день в шоу участвовали два лучших пилота Финляндии — Стен Стокманн и Харри Канто.
Погибший пилот был одним из ведущих финских пилотов, присутствовавших на мероприятии.
, — заявили в полиции.
Зрители в результате трагического инцидента не пострадали. Полиция приступила к расследованию причин происшествия.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
(...нет, это не фотошоп, а официальный флаг ВВС Финляндии)
Финны как будто не индуисты...