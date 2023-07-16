На авиашоу в Финляндии на глазах у зрителей погиб пилот

Имя погибшего не названо. Известно только, что в этот день в шоу участвовали два лучших пилота Финляндии — Стен Стокманн и Харри Канто.

Погибший пилот был одним из ведущих финских пилотов, присутствовавших на мероприятии.

, — заявили в полиции.

Зрители в результате трагического инцидента не пострадали. Полиция приступила к расследованию причин происшествия.