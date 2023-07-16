FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 427 постов • 25 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
На авиашоу в Финляндии на глазах у зрителей погиб пилот

На авиашоу в Финляндии на глазах у зрителей погиб пилот

Автор:
16 июля 2023 21:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Коувола   ЧП   авиашоу   высший пилотаж   пилот   разбился   самолет   финляндия   
2113
1
1

В Финляндии, в городе Коувола во время авиашоу самолёт модели Extra 300 упал в лесной массив рядом с аэропортом.

Полиция Финляндии сообщила о гибели одного из ведущих пилотов страны на авиашоу в Коуволе, возле аэропорта Селанпяя.

При выполнении фигуры высшего пилотажа около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), самолет потерял управление и упал в лесной массив неподалёку от места проведения шоу - летчик погиб.

Как рассказали очевидцы:

Пилот выполнял в воздухе различные фигуры высшего пилотажа, затем начал снижение, после чего раздался хлопок

Имя погибшего не названо. Известно только, что в этот день в шоу участвовали два лучших пилота Финляндии — Стен Стокманн и Харри Канто.

Погибший пилот был одним из ведущих финских пилотов, присутствовавших на мероприятии.

, — заявили в полиции.

Зрители в результате трагического инцидента не пострадали. Полиция приступила к расследованию причин происшествия.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Коувола   ЧП   авиашоу   высший пилотаж   пилот   разбился   самолет   финляндия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
теперь у финов остался один пилот .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
33k
Fat Lynx 6 минут назад
Вечного полета и чистого неба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 17 минут назад
Я не буду злорадствовать, я не хохол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Полчаса назад
Земля ему пухом, пока в нату не вступил......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
· · 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ 52 минуты назад
Ну, теперь точно без НАТЫ не вывезут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Бомбардир 57 минут назад
вошли в нато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
SAndre Час назад
поздно выходить начал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
twincam SAndre 54 минуты назад
из запоя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Бабай Час назад
Классический плоский штопор. У спортивного самолёта не хватило дури выйти? Не верю. Лётчик тормоз. Их этому учат как автомобилистов выходу из заноса. Высоты бы хватило. Ведущий пилот бля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT Час назад
Не долетел до нато...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Летучий Мыш Час назад
Это что, горизонтальный штопор , из которого он на смог выйти? ? Ужас какой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Valiko Час назад
очень поздно начал выводить из штопора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill Час назад
да и уй с ним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#полиция#познавательно#ДТП#факты#природа#машина
#история#интересно#забавно#животные#собака#Индия#удивительно#авария
#люди#Юмор#Прикол#США#домашние животные#соцсети#Спорт#звезды
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться