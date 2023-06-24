Во Франции набирает обороты новый вид грабежа

1468
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
М о л о д ц ы !
Б о л ь ше !
Ещё больше мигрантов в "европию" !
Мигрантов , и этих , как их , млять... Небинарных гендеров !
Сидит чел с маркером от пейнтбола в богажнрм отделении и обстреливает всех, кто захочет утащить вещи