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Во Франции набирает обороты новый вид грабежа

Во Франции набирает обороты новый вид грабежа

Автор:
24 июня 2023 09:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   автобус   багаж   в мире   воровство   грабеж   люди   светофор   франция   
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Мигранты грабят багажные отделения автобусов, когда он останавливается на светофоре.

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Метки: Видео   автобус   багаж   в мире   воровство   грабеж   люди   светофор   франция   
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26  комментариев
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32k
MatveiVainrub Час назад
Франция ?! Прибежище 3.143аргов , ленивых мигрантов , воров , наркоманов , праституток , украинских беженцев и других отбросов общества . Помойка со своим особым и неповторимым запахом мочи и отходов . Мне даже не жалко кореное население . Они сами выбрали то что теперь имеют . Слёзы и страдания есть только первый и далеко не последний платёж за слабоумие , недальновидность , трусость и малодушие . Берите пример - учитесь на чужих ошибках .
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54
Игорь 17 секунд назад
Я работал на автобусах, межгород. Водила- идиот. Есть блокировка багажных отсеков из кабины.
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8k
Zhora Минуту назад
Это как в Америке - негры воровали хромированные колпаки с колёс проезжающих машин
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10k
au3 5 минут назад
У них только зАмки? ЗамкОв нет?
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3k
Gusev Полчаса назад
А на замок закрыть багажное отделение не судьба?
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14k
Shtoppi Полчаса назад
такое раньше только обезьяны в Индии практиковали, обирая туристов, потому что их там трогать запрещено законом. но, вот по ход и французские обезьяны поняли что им тоже так можно, видимо насмотревшись по телевизору на американских собратьев по "разуму".
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2k
Alex 56 минут назад
Ну и дикий же народ эти Французы.
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1k
svarog19692007 Час назад
К р а с о т а !
М о л о д ц ы !

Б о л ь ше !
Ещё больше мигрантов в "европию" !
Мигрантов , и этих , как их , млять... Небинарных гендеров !
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74k
Viktor Час назад
Ну ваащето там стоят замки на ключе и если водила их не закрыл, то это его проблема!

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838
Шурман Час назад
Этому ролику хрен знает сколько времени . Их всегда так грабят и не важно где бы это не находилось , лично такое видел на северном вокзале в Брюсселе .
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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29k
Юрий Час назад
А если типа этого сделать?

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17k
Nikita Час назад
Там должна появиться новая профессия (название не придумал)
Сидит чел с маркером от пейнтбола в богажнрм отделении и обстреливает всех, кто захочет утащить вещи
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