В Калуге аниматор в костюме гориллы довёл женщину до сердечного приступа

Черная двухметровая обезьяна ходила на улице Театральной и привлекала внимание прохожих. Кто-то удивлялся ростовой кукле, а кому-то стало плохо.
Ростовые куклы должны развлекать зрителей, а в Калуге аниматор в костюме гориллы смог напугать пожилую женщину. Дама, увидев огромную обезьяну, побежала от неё прочь. По пути она споткнулась о бордюр и упала на землю. Присутствовавшие при том инциденте утверждают, что женщине вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую из-за проблем с сердцем.
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В соцсетях уверяют, что инцидент произошёл еще в мае. Дальнейшая судьба пенсионерки неизвестна. Надеемся, что с ней всё хорошо, а аниматор впредь будет думать, прежде чем действовать.
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Ситуация грустная и печальная, желаю женщине скорейшего выздоровления, к "горилле" претензий не имею.