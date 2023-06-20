FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7342 поста • 1009 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Калуге аниматор в костюме гориллы довёл женщину до сердечного приступа

В Калуге аниматор в костюме гориллы довёл женщину до сердечного приступа

Автор:
20 июня 2023 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Скорая   аниматор   горилла   напугал   пенсионеры   ростовая кукла   
918
1
1

Черная двухметровая обезьяна ходила на улице Театральной и привлекала внимание прохожих. Кто-то удивлялся ростовой кукле, а кому-то стало плохо.

Ростовые куклы должны развлекать зрителей, а в Калуге аниматор в костюме гориллы смог напугать пожилую женщину. Дама, увидев огромную обезьяну, побежала от неё прочь. По пути она споткнулась о бордюр и упала на землю. Присутствовавшие при том инциденте утверждают, что женщине вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую из-за проблем с сердцем.


В соцсетях уверяют, что инцидент произошёл еще в мае. Дальнейшая судьба пенсионерки неизвестна. Надеемся, что с ней всё хорошо, а аниматор впредь будет думать, прежде чем действовать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Скорая   аниматор   горилла   напугал   пенсионеры   ростовая кукла   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Pravednik84 16 минут назад
Горилла довела? Она из глухой сибирской деревни приехала? Если ЭТА "горилла" довела, то не исключено, что её довёл бы домашний таракан в течении ближайшей недели.
Ситуация грустная и печальная, желаю женщине скорейшего выздоровления, к "горилле" претензий не имею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Звёздный князь 53 секунды назад
Аниматор в роль вошёл. При чём на все 100%. Человек бы так не поступил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
921
ruslan d 55 минут назад
Ума палата ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

128240



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Юмор#интересно#Прикол#забавно#новости#Автовсячина#истории#подборка#Китай
#фото#автомобили#автомир#США#аварии#позитив#полиция#милота#история#комментарии
#люди#животные#машина#ДТП#дети#авто аварии#Еда#СССР#драка#мужчины
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться