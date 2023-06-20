В Калуге аниматор в костюме гориллы довёл женщину до сердечного приступа

Ростовые куклы должны развлекать зрителей, а в Калуге аниматор в костюме гориллы смог напугать пожилую женщину. Дама, увидев огромную обезьяну, побежала от неё прочь. По пути она споткнулась о бордюр и упала на землю. Присутствовавшие при том инциденте утверждают, что женщине вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую из-за проблем с сердцем.