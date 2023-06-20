Мужчина набросился на женщину с кулаками после замечания о мусоре

В Новосибирске мужчина накинулся с кулаками на женщину, которая сделала ему замечание о необходимости убирать за собой.

Инцидент произошел вчера, 18 июня, в вечернее время суток, когда двое молодых людей выпивали алкоголь на скамейке у дома по адресу Шлюзовая, 24. По информации источника, один из них ел сушеную рыбу и выкинул остатки пищи на клумбу. Тогда из подъезда вышла женщина, которая занимается облагораживанием прилегающей к дому территории, и потребовала у них убрать за собой мусор с клумбы.

— Один из мужчин тут же начал прибирать, а второй набросился на женщину с кулаками. После он запустил в нее рыбой и бутылкой с пивом, которая разлилась перед подъездом, — сказано в сообщении.

К счастью, у женщины получилось вырваться и сбежать в подъезд.