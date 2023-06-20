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Мужчина набросился на женщину с кулаками после замечания о мусоре

Мужчина набросился на женщину с кулаками после замечания о мусоре

Автор:
20 июня 2023 07:24
Метки: Видео   Новосибирск   замечание   люди   мужчины   мусор   негатив   
1495
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А потом бросил в нее бутылку с пивом. После сибирячка забежала в подъезд.

В Новосибирске мужчина накинулся с кулаками на женщину, которая сделала ему замечание о необходимости убирать за собой.


Инцидент произошел вчера, 18 июня, в вечернее время суток, когда двое молодых людей выпивали алкоголь на скамейке у дома по адресу Шлюзовая, 24. По информации источника, один из них ел сушеную рыбу и выкинул остатки пищи на клумбу. Тогда из подъезда вышла женщина, которая занимается облагораживанием прилегающей к дому территории, и потребовала у них убрать за собой мусор с клумбы.


— Один из мужчин тут же начал прибирать, а второй набросился на женщину с кулаками. После он запустил в нее рыбой и бутылкой с пивом, которая разлилась перед подъездом, — сказано в сообщении.


К счастью, у женщины получилось вырваться и сбежать в подъезд.

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Метки: Видео   Новосибирск   замечание   люди   мужчины   мусор   негатив   
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4k
brotherirk 43 минуты назад
Ссыкло! Свалил в итоге... знал, что могут быть последствия...
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12k
harlamov 12 минут назад
Сейчас авторитеты фишек опохмелятся и будут объяснять, что мужик красава, и они сами всегда так делают)
Нет предыстории конфликта и вообще баба дура, сама напросилась.
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5k
pinbalist 24 минуты назад
Почему в таких новостях используется слово "мужчина"?
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1k
Жирный бот Полчаса назад
Ну известно же, что дикие свиньи опасны...
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26k
Егор Полчаса назад
Алкашка - зло, а пиво - самое коварное зло.
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54k
Igor Полчаса назад
Быдло...
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