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Мужчины, искупавшиеся в&nbsp;чане с&nbsp;молоком, записали покаянное видео с объяснительной

Мужчины, искупавшиеся в чане с молоком, записали покаянное видео с объяснительной

Автор:
16 июня 2023 13:24
Метки: ванна с молоко   видео   заавно   извинение   люди   молоко   фермеры   
1331
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Фермеру и бывшему участковому, которые принимали молочные ванны в Ростовской области, пришлось извиняться перед жителями сельского поселения за своё милкопати. Они уверяют, что это было просроченное сухое молоко — закинули в чан три мешка, чтобы "посмотреть, что будет"

Как нам рассказали Ганженко и Маслаков, то самое сухое молоко было самым дешёвым — две тысячи рублей за мешок. Три мешка на тонну кинули, размешали и сняли видос для семейного архива. Но их предали, и всё пошло не по плану.

"Весёлые молочники" говорят, что смыли всю жидкость в выгребную яму. Обещают, что на продажу это не пойдёт. Теперь глава крестьянско-фермерского хозяйства Ганженко планирует заявлять в полицию на приятеля, который снял это видео и потом слил в Сеть.

В Роспотребнадзоре уже провели расследование и выяснили, что компания, арендующая тот цех, находится в стадии ликвидации, и Семикаракорский маслосырзавод сырьё с этой фермы на данный момент не получал.

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Метки: ванна с молоко   видео   заавно   извинение   люди   молоко   фермеры   
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15  комментариев
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2k
Alex Час назад
Ага, так мы и поверили. Жирные, тупые ублюдки
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17k
_Tango_ 57 секунд назад
Мужики, надо было еще чеки из металлоприемки приложить, мол чан тоже давно продан в утиль, просто еще вывести не успели, а то как то с оборудованием нехорошо получилось
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21k
иванов дмитрий 8 минут назад
и Семикаракорский маслосырзавод сырьё с этой фермы на данный момент не получал.......
.
Хорошо , на данный момент-нет.
А несколько месяцев назад ,на тот момент , когда купались , получали ?
Лично я , что то сделанное Семикаракорским маслосырзаводом , покупать точно не буду.
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53k
smakido 8 минут назад
Виноват, оказывается, их приятель, снявший видео! Вон оно как, Петрович!
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4
Артем 9 минут назад
Проверяли оборудование :))) с вискарем :)) во клоуны
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9k
Oleg 14 минут назад
просто пускай скажут кому они поставляли своё молоко и делов то? Дальше народная молва всё сделает сама...
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201k
Orange Zero 24 минуты назад
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5k
pinbalist 43 минуты назад
Тот случай, когда вместо мозгов - жир.
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253
Звёздный князь 48 минут назад
Я - не я и хата не моя.
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2k
RaiJu 49 минут назад
Ну зачем осуждать, объяснили же.
У мужчин, самые трудные это первые 40 лет детства.
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13k
Shtoppi Час назад
главное в таких видео это правдоподобно врать.
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513
Олег Час назад
Зачем извиняться за отсутствие мозгов?
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5k
Babangdida Час назад
Клеопатра тоже так ванны делала. Может и этим двоим кобру подать?
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26k
Matrosskin Час назад
Ага, верю. У нас и "Мистер сидр" делался точно не из списанного и пзжнного спирта, и шавуха, которой народ потравился, наверняка из свежего и непросроченного делалось. А это точно слили мимо, ну какие могут быть сомнения ?
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