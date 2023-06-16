Мужчины, искупавшиеся в чане с молоком, записали покаянное видео с объяснительной

Как нам рассказали Ганженко и Маслаков, то самое сухое молоко было самым дешёвым — две тысячи рублей за мешок. Три мешка на тонну кинули, размешали и сняли видос для семейного архива. Но их предали, и всё пошло не по плану.



"Весёлые молочники" говорят, что смыли всю жидкость в выгребную яму. Обещают, что на продажу это не пойдёт. Теперь глава крестьянско-фермерского хозяйства Ганженко планирует заявлять в полицию на приятеля, который снял это видео и потом слил в Сеть.



В Роспотребнадзоре уже провели расследование и выяснили, что компания, арендующая тот цех, находится в стадии ликвидации, и Семикаракорский маслосырзавод сырьё с этой фермы на данный момент не получал.