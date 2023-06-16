Мужчины, искупавшиеся в чане с молоком, записали покаянное видео с объяснительной

Фермеру и бывшему участковому, которые принимали молочные ванны в Ростовской области, пришлось извиняться перед жителями сельского поселения за своё милкопати. Они уверяют, что это было просроченное сухое молоко — закинули в чан три мешка, чтобы "посмотреть, что будет"
Как нам рассказали Ганженко и Маслаков, то самое сухое молоко было самым дешёвым — две тысячи рублей за мешок. Три мешка на тонну кинули, размешали и сняли видос для семейного архива. Но их предали, и всё пошло не по плану.
"Весёлые молочники" говорят, что смыли всю жидкость в выгребную яму. Обещают, что на продажу это не пойдёт. Теперь глава крестьянско-фермерского хозяйства Ганженко планирует заявлять в полицию на приятеля, который снял это видео и потом слил в Сеть.
В Роспотребнадзоре уже провели расследование и выяснили, что компания, арендующая тот цех, находится в стадии ликвидации, и Семикаракорский маслосырзавод сырьё с этой фермы на данный момент не получал.
Источник:
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Хорошо , на данный момент-нет.
А несколько месяцев назад ,на тот момент , когда купались , получали ?
Лично я , что то сделанное Семикаракорским маслосырзаводом , покупать точно не буду.
У мужчин, самые трудные это первые 40 лет детства.