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В Ростовской области фермер и экс-полицейский искупались в чане с молоком

В Ростовской области фермер и экс-полицейский искупались в чане с молоком

Автор:
15 июня 2023 22:46
Сообщество : Жить в России
Метки: купание   молоко   предприятие   ферма   фермер   чан   
1376
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Детские мечты о молочных реках с кисельными берегами воплотились в реальность. В интернет попало видео с мужчинами, принимающими молочные ванны на ферме под Ростовом

Молочные термы и спа на ферме Сусатского сельского поселения устроили себе уважаемые в районе люди: бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко. К купанию мужчины явно готовились - с собой у них было хорошее настроение, полотенца и друзья, которые снимали действо на камеру.

Раздевшись до трусов (а некоторые и без них), жертвы этанола размялись и с шутками и прибаутками нырнули в молодящую жидкость.

Вынырнули они не особо изменившиеся внешне, но судьбу себе точно поменяли - компетентные органы "ныряльщиками" уже заинтересовались.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем ТГ-канале и вовсе предсказал "сказке" печальный финал:

Все бы ничего, однако сомневаюсь, что молоко, в котором купались эти «тела», было впоследствии уничтожено, а не отправлено на прилавки в том или ином виде. И это уже вопрос не столько брезгливости, сколько здоровья людей.

Кстати, один из сотрудников ОМВД по Семикаракорскому району, Денис Зудерман, замначальника семикаракорского ОМВД по личному составу, подтвердил, что мужчина, нагишом купающийся в чане с молоком - капитан Максим Маслаков — бывший коллега, бывший участковый и нынешний сотрудник администрации, - сообщает портал 161.RU:

Уже два года не работает, уволен. Ушел на пенсию. Да, [на видео] действительно он.


Зудерман подтвердил, что чан стоит в производственном цехе фермера Дмитрия Ганженко — второго героя ролика.

Теперь Маслаков работает инспектором по безопасности в администрации Сусатского поселения, сообщила замглавы администрации Семикаракорского района Марина Горяйнова.

И поделилась с журналистами своей версией о происхождении жидкости в чане:


Это было скисшее молоко бывшего фермерского хозяйства, которое было закрыто. Его в канализацию должны были вылить. Ну мужчины так порезвились, в прокисшем молоке решили искупаться.

По ее информации, видео уже старое, ему около двух с половиной месяцев, ролик снят не на территории Семикаракорского района — «мужчины были в гостях». Горяйнова заявила, что цех «сейчас не работает на прибыль или сбор молока», а после купания мужчины слили молоко в канализацию.

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Метки: купание   молоко   предприятие   ферма   фермер   чан   
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21  комментарий
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919
ruslan d 2 часа назад
Очередная интеллигенция показала свой уровень.. .
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9k
Хатуль Мадан Полминуты назад
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6k
Андрей Крылов 36 минут назад
Если и правда молоко, после этого действа, спустили в канализацию, то какие проблемы? У нас есть законы запрещающие купаться в молоке, которое принадлежит тебе же? Не вижу не только составаав преступлоения, но и вообще тему для обсуждения.
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36k
russger Час назад
И как всегда вопрос, на который нет ответа: каким надо быть уепанским дебилом, чтобы снимать подобное на камеру?
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34k
Korolev Час назад
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7k
newegg Час назад

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74k
Viktor Час назад
Да, да, да! Скисшее, несъедобное, да и не молоко это вовсе, а грунтовка под обои - знакомые молдаване попросили размешать! Надо же как-то себя обелить в прямом и переносном смысле! Но какие долбо.бы искупались по тихому и шито-крыто, нет, надо заснять и на всю страну выложить.
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5k
Трям Час назад
Судя по тому говну в сгустках, что плавает в этой жиже (кроме жиробасов), это не молоко, а закваска. Что приводит нас к повтору истории с сыром "косичка".
https://www.omsk.kp.ru/daily/26215.4/3099117/https://www.omsk.kp.ru/daily/26215.4/3099117/
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Если всё было по честному, т.е. и скисшее, и вылили, то, откровенно, по....й чего они там купали и как. Если же нет и молочко потом доблестно разлили потребителю, то конечно 3.14....сы конченные. Но на эти два вопрос ответ знает только их совесть. К сожалению в настоящее время как то это доказать или опровергнуть не представляется никакой возможности. Давайте поверим в добро и то, что дело было по первому варианту.
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50k
Albert GER 2 часа назад
москали кляти
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31k
albedo 2 часа назад
Прям почти по сказке Ершова:
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11k
Владимир 2 часа назад
А потом в Ростовской области были отравления молоком? А то чет неделька такая......
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22k
AzuveR 2 часа назад
Быдло свинорылое.
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18k
Bill 2 часа назад
Если все равно выливать - почему бы и нет?
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17k
Nikita 2 часа назад
А перечитывать то, что печатаешь (хотя здесь - копирование) очень трудоёмко?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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