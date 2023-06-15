В Ростовской области фермер и экс-полицейский искупались в чане с молоком

Кстати, один из сотрудников ОМВД по Семикаракорскому району, Денис Зудерман, замначальника семикаракорского ОМВД по личному составу, подтвердил, что мужчина, нагишом купающийся в чане с молоком - капитан Максим Маслаков — бывший коллега, бывший участковый и нынешний сотрудник администрации, - сообщает портал 161.RU:

Уже два года не работает, уволен. Ушел на пенсию. Да, [на видео] действительно он.



Зудерман подтвердил, что чан стоит в производственном цехе фермера Дмитрия Ганженко — второго героя ролика.

Теперь Маслаков работает инспектором по безопасности в администрации Сусатского поселения, сообщила замглавы администрации Семикаракорского района Марина Горяйнова.

И поделилась с журналистами своей версией о происхождении жидкости в чане:





Это было скисшее молоко бывшего фермерского хозяйства, которое было закрыто. Его в канализацию должны были вылить. Ну мужчины так порезвились, в прокисшем молоке решили искупаться.



По ее информации, видео уже старое, ему около двух с половиной месяцев, ролик снят не на территории Семикаракорского района — «мужчины были в гостях». Горяйнова заявила, что цех «сейчас не работает на прибыль или сбор молока», а после купания мужчины слили молоко в канализацию.