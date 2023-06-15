В Ростовской области фермер и экс-полицейский искупались в чане с молоком

Детские мечты о молочных реках с кисельными берегами воплотились в реальность. В интернет попало видео с мужчинами, принимающими молочные ванны на ферме под Ростовом
Молочные термы и спа на ферме Сусатского сельского поселения устроили себе уважаемые в районе люди: бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко. К купанию мужчины явно готовились - с собой у них было хорошее настроение, полотенца и друзья, которые снимали действо на камеру.
Раздевшись до трусов (а некоторые и без них), жертвы этанола размялись и с шутками и прибаутками нырнули в молодящую жидкость.
Вынырнули они не особо изменившиеся внешне, но судьбу себе точно поменяли - компетентные органы "ныряльщиками" уже заинтересовались.
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем ТГ-канале и вовсе предсказал "сказке" печальный финал:
Все бы ничего, однако сомневаюсь, что молоко, в котором купались эти «тела», было впоследствии уничтожено, а не отправлено на прилавки в том или ином виде. И это уже вопрос не столько брезгливости, сколько здоровья людей.
Кстати, один из сотрудников ОМВД по Семикаракорскому району, Денис Зудерман, замначальника семикаракорского ОМВД по личному составу, подтвердил, что мужчина, нагишом купающийся в чане с молоком - капитан Максим Маслаков — бывший коллега, бывший участковый и нынешний сотрудник администрации, - сообщает портал 161.RU:
Уже два года не работает, уволен. Ушел на пенсию. Да, [на видео] действительно он.
Зудерман подтвердил, что чан стоит в производственном цехе фермера Дмитрия Ганженко — второго героя ролика.
Теперь Маслаков работает инспектором по безопасности в администрации Сусатского поселения, сообщила замглавы администрации Семикаракорского района Марина Горяйнова.
И поделилась с журналистами своей версией о происхождении жидкости в чане:
Это было скисшее молоко бывшего фермерского хозяйства, которое было закрыто. Его в канализацию должны были вылить. Ну мужчины так порезвились, в прокисшем молоке решили искупаться.
По ее информации, видео уже старое, ему около двух с половиной месяцев, ролик снят не на территории Семикаракорского района — «мужчины были в гостях». Горяйнова заявила, что цех «сейчас не работает на прибыль или сбор молока», а после купания мужчины слили молоко в канализацию.
Источник:
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https://www.omsk.kp.ru/daily/26215.4/3099117/https://www.omsk.kp.ru/daily/26215.4/3099117/
ПС. У сына в школе учителя на выпускной устраивали швыряние тортов в лицо - не вижу криминала и крушения моральных устоев. Ну, повеселились все, почему бы и нет.