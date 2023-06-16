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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 364 поста • 24 подписчика подписаться
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Неизвестный кинул гранату в отдел полиции Тынды, а его знакомый снял это на видео

Неизвестный кинул гранату в отдел полиции Тынды, а его знакомый снял это на видео

Автор:
16 июня 2023 08:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Приамурье   Тынды   в мире   видео   граната   мужчины   полиция   
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В соцсетях северной столицы Приамурья активно пересылается ролик, на котором двое мужчин проходят мимо отдела полиции, а после один из них кидает через забор гранату. Официально этот инцидент правоохранители пока не комментировали.

На кадрах видно как один мужчина идет впереди, а тот, кто ведет съемку, – сзади.


«Выдернул?» – спрашивает оператор. После этого неизвестный срывает чеку и бросает гранату прямо за забор отдела полиции. Раздаётся громкий хлопок и вспышка, а мужчины не спеша уходят в другую сторону. Слышны лай собак и звуки автомобильной сигнализаций, которые отреагировали на произошедшее. В соцсетях предположили, что использована была светошумовая граната.

Источник:

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Метки: Приамурье   Тынды   в мире   видео   граната   мужчины   полиция   
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18  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
Вот так просто взять и заработать срок.....
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2k
Legat Минуту назад
Страйкбольная, на основе корсара 6-го.
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1k
VSh 3 минуты назад
Инопланетяне вы где? Уже пора эту планету снова зачищать. Тут почти все люди окончательно еб@нулись
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55k
Олег 8 минут назад
выдернул срок на двоих. В самом простом случае- хулиганка. Если повезет- терроризм
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760
Nik 19 минут назад
Этих тупых идиотов уже поймали. И на камеру извинения записали. Завели УД "Хулиганство"
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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4k
MPEG-8 Полчаса назад
Оскар не дадут, а лет 9 дать запросто могут.
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2k
Инквизитор РФ 46 минут назад
Терроризм
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916
ruslan d 59 минут назад
Круто то , что они все это снимают
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3k
Добрый Руссич! Час назад
Это пиротехническая граната. Для игр. Но вот последствия поступка будут не игрушечные.
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7k
Компьютер DELL с монитором Час назад
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15k
Axel Час назад
Ну прямо классика: два дебила это сила, нет мозгов зато красиво
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Alex Час назад
Видимо очень хочется побыстрее попасть на парашу
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17k
Алексей Час назад
Буба и Боба - два дол..... ой, товарища....
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7k
rutt Час назад
Биба и Боба.
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74k
Viktor 2 часа назад
Как просто, одним взмахом руки заработать себе хаааароший срок!
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