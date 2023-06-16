Неизвестный кинул гранату в отдел полиции Тынды, а его знакомый снял это на видео

В соцсетях северной столицы Приамурья активно пересылается ролик, на котором двое мужчин проходят мимо отдела полиции, а после один из них кидает через забор гранату. Официально этот инцидент правоохранители пока не комментировали.
На кадрах видно как один мужчина идет впереди, а тот, кто ведет съемку, – сзади.
«Выдернул?» – спрашивает оператор. После этого неизвестный срывает чеку и бросает гранату прямо за забор отдела полиции. Раздаётся громкий хлопок и вспышка, а мужчины не спеша уходят в другую сторону. Слышны лай собак и звуки автомобильной сигнализаций, которые отреагировали на произошедшее. В соцсетях предположили, что использована была светошумовая граната.
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