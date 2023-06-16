Неизвестный кинул гранату в отдел полиции Тынды, а его знакомый снял это на видео

На кадрах видно как один мужчина идет впереди, а тот, кто ведет съемку, – сзади.





«Выдернул?» – спрашивает оператор. После этого неизвестный срывает чеку и бросает гранату прямо за забор отдела полиции. Раздаётся громкий хлопок и вспышка, а мужчины не спеша уходят в другую сторону. Слышны лай собак и звуки автомобильной сигнализаций, которые отреагировали на произошедшее. В соцсетях предположили, что использована была светошумовая граната.