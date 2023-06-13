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Сообщество Без кота и жизнь не та 1626 постов • 472 подписчика подписаться
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Мужчина на скутере прокатил кота на спине без специальной переноски

Мужчина на скутере прокатил кота на спине без специальной переноски

Автор:
13 июня 2023 11:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   кот   люди   мото   скутер   
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Хозяин рассказал, что его кошке Каске нравятся такие поездки:

«Я езжу на мотоцикле, и она ездит со мной — поняла, что в жару это хорошо. Сначала она ездила в рюкзаке, потом в сумке, потом начала перелезать из сумки на меня. Когда мы едем, она мурлыкает».

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Метки: в мире   видео   животные   кот   люди   мото   скутер   
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2  комментария
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3k
Сергей 2 часа назад
На самом деле, это жестокое обращение с животными.
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10k
Juli 19 минут назад
долбоящер.
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