Мужчина на скутере прокатил кота на спине без специальной переноски

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Хозяин рассказал, что его кошке Каске нравятся такие поездки:
«Я езжу на мотоцикле, и она ездит со мной — поняла, что в жару это хорошо. Сначала она ездила в рюкзаке, потом в сумке, потом начала перелезать из сумки на меня. Когда мы едем, она мурлыкает».
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