Мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта в Красноярске





64-летний мужчина прошел с ножом прямо в зал ожидания и схватил за шею инспектора отдела досмотра аэропорта. Он пригрозил убить женщину и попытался ударить её в грудь, однако сотруднице удалось вырваться — как раз тогда на помощь ей подоспела другая работница.



После нападения мужчину задержали. Какие у него были мотивы, пока неясно — но, вероятно, он был не совсем трезв. Следователи уже завели дело о покушении на убийство.