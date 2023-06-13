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Мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта в Красноярске

Мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта в Красноярске

Автор:
13 июня 2023 08:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: аэропорт   в мире   видео   красноярск   люди   нападение   неадекват   
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Женщине удалось вырваться в последний момент.



64-летний мужчина прошел с ножом прямо в зал ожидания и схватил за шею инспектора отдела досмотра аэропорта. Он пригрозил убить женщину и попытался ударить её в грудь, однако сотруднице удалось вырваться — как раз тогда на помощь ей подоспела другая работница.

После нападения мужчину задержали. Какие у него были мотивы, пока неясно — но, вероятно, он был не совсем трезв. Следователи уже завели дело о покушении на убийство.


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Метки: аэропорт   в мире   видео   красноярск   люди   нападение   неадекват   
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6  комментариев
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2k
LK 42 минуты назад
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11k
Властелин Полчаса назад
За то попал на тв
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3k
Капитошка Час назад
Хули с такими церемониться?Нормальным человеком он не был,и вряд ли уже станет.Пристрелить,и все дела.
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14k
Jearom Час назад
на входе в аэропорт стоят рамки металлодетекторов - как он прошел с ножом? лежал в багаже, потом достал?
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6k
vasilykopkov 2 часа назад
Синька - зло...
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941
max20 2 часа назад
А почему у него из носа кровь не течёт?
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