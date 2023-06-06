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В Петербурге таксист устроил истерику из-за заказа

В Петербурге таксист устроил истерику из-за заказа

Автор:
06 июня 2023 09:49
Сообщество : Таксисты
Метки: Петербург   видео   заказ   истерика   мужчина   пассажир   работа   такси   
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Девушка заказала тариф «с попутчиком», чем расстроила водителя, так как он дешевле обычного. В итоге он всю дорогу ехал примерно 30 км/ч , чтобы «проучить за то, что был заказан этот тариф, поэтому мы будем ехать как в автобусе».

Также водитель оскорбительно высказывался в сторону сервиса и про людей, заказывающих эконом или вариант проезда с попутчиком.


Сколько звезд за поездку?

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Метки: Петербург   видео   заказ   истерика   мужчина   пассажир   работа   такси   
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53  комментария
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9k
МихА 2 часа назад
Такие дауны не должны в такси работать!!!
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17k
RDen 14 минут назад
ох дебилушка...И что кому доказал кроме этого своего "почётного" звания? Пока катился, потерял половину заказов...Ну или рейтинг у него ниже плинтуса и с ним ехать отказываются сразу...
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1k
SmartCat101 20 минут назад
назвался таксистом так таксуй ! не нравиться сиди дома не работай!!!
отправь это видео к нему в контору и просьбой пояснить, что это было
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18k
Роберт Шекли 21 минуту назад
Странный народ
Такси создано для услады глаз и как показатель успешного бизнесмена, а не для того, чтобы в нем людей перевозили
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25k
Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Странный какой-то. Если у человека есть возможность сэкономить, почему он должен платить больше? Вот у меня был случай недавно, покупал страховку на мотоцикл. Удалось купить ее онлайн за 1800 руб. А потом мне пишет агент, у которого я брал страховку с прошлом году за 4 000 руб, и тоже начал отчитывать меня, что я такой плохой, не взял у него за 4000, а подлец такой купил за 1800!
Кстати ФАС надо бы проверку Яндекса провести, они слишком большой процент рынка себе оттяпали. И у них реально бывают ситуации, когда Яндекс запиливает такие тарифы, что таксист буквально везет людей себе в убыток.
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113
Алексей Бляйбтрой Михаил Сметанкин 18 минут назад
подобная история и со мной, тока я машину страховал. экономия 2000 а гавно от агента на 20000
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1k
ruslan d 22 минуты назад
Да чего с ними спорить ? Просто подать жалобу в Яндекс ...
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4k
Natalia 24 минуты назад
Заказала дешёвку и приехал ты
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1k
solamon Полчаса назад
Да блин в питере такси стало в полтора раза дороже чем в москве! Либо агрегаторы типо яндекса офигели либо таксисты.
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14k
Мистер Фикс Полчаса назад
Хе, в субботу нас с букетом чучмек отказался везти, потому что у него аллергия на цветы. Причем сам отменить заказ он отказался, сославшись на то, что не может.
П.с. за несостоявшуюся поездку и платное ожидание деньги вернули полностью.
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32k
Kladbische Полчаса назад
Нет, конечно логика в действиях таксиста есть. Но эта логика не мужчины а истеричной бабы! Это уровень не уступить бабушке или беременной место в общественном транспорте и т.п. Ну перед тобой девушка, беременная, ну какая тебе разница хочет она сэкономить, обмануть тебя, хитрая она, или хоть какая, ты сам то чмо последнее в данной ситуации. Меня яндекс обманул, вы сами выбрали, вы хотите, вы то, вы сё.... Ну пипец, просто убожество какое-то! Отвези быстро, открой дверь, скажи, как вам повезло, что попутчика не оказалось и мы с вами быстро доехали с комфортом, пожелай здоровья маме и будущему ребёнку, всё! Будет тебе счастье, и всем счастье.

Честно, хочется плюнуть ему в рожу и обоссать)))
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1k
Misanthrop Полчаса назад
Я как раз подумал, что это какой-то прям олигофрен за рулём и он тут же подтвердил мою мысль. Звезда Ютьюба, блин!
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23k
ЦСКА 38 минут назад
У чела ПМС походу! Как такие чмошники среди людей живут? Наверняка друзей нет, жены нет, мама свежие трусики и носочки по утрам выдает! 100% дрочит...
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6k
Станислав 41 минуту назад
Девочка молодец, а водитель тряпка ссаная.
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289
DrEris 48 минут назад
Какой то обиженный
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32k
Slonyash 49 минут назад
То таксисты неадекватные, то пассажиры...
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20k
Евгений 55 минут назад
Не нравится, увольняйся.
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1k
Владимир Час назад
Водила первый день работает походу . Ну если пришел такой заказ , приехал , загрузил пассажира ... Ну и всё ! глуши мотор и жди попутчика . Ну и пусть себе истерит тело на заднем сидении , время идет попутчика нету .
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193
Кот Чеширский Владимир 46 минут назад
так не работает. Если авто долго стоит на одном месте, сервис начинает спрашивать у клиента о возможных проблемах. У меня так было, когда мой таксист в дтп попал и просил не указывать об этом в сервисе.
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1k
Nick Час назад
Говор южный. Краснодарец или ростовчанин ? Какой хитрый человек...
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30k
Владимир 2 часа назад
А ему то какая разница? Пассажирам дешевле, но ему то с двух пассажиров деньги идут..
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1k
ChePaev 2 часа назад
чурки - таксисты хотя бы знают и понимают что им предел их мечтаний такая работа, поэтому везут тебя молча и готовы на любой заказ, эти же, "бизнесмены" х...евы, весь мозг проедят или нытьем своим или тупой болтовней, пока с ними доедешь.
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193
Кот Чеширский ChePaev 45 минут назад
поэтому чурки вытеснили местных из этого бизнеса. Не потому что чурки плохие, а потому что свои работать не могут или не хотят.
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59k
pynh 2 часа назад
ну вот и будет на автобусе работать
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