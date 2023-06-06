В Петербурге таксист устроил истерику из-за заказа

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Девушка заказала тариф «с попутчиком», чем расстроила водителя, так как он дешевле обычного. В итоге он всю дорогу ехал примерно 30 км/ч , чтобы «проучить за то, что был заказан этот тариф, поэтому мы будем ехать как в автобусе».
Также водитель оскорбительно высказывался в сторону сервиса и про людей, заказывающих эконом или вариант проезда с попутчиком.
Сколько звезд за поездку?
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отправь это видео к нему в контору и просьбой пояснить, что это было
Такси создано для услады глаз и как показатель успешного бизнесмена, а не для того, чтобы в нем людей перевозили
Кстати ФАС надо бы проверку Яндекса провести, они слишком большой процент рынка себе оттяпали. И у них реально бывают ситуации, когда Яндекс запиливает такие тарифы, что таксист буквально везет людей себе в убыток.
П.с. за несостоявшуюся поездку и платное ожидание деньги вернули полностью.
А то чихнёт, когда не надо, и все вместе на встречку.
Честно, хочется плюнуть ему в рожу и обоссать)))
но я бы один хер не стал водителем работать: трафик, неадекваты на дорогах, чокнутые пассажиры.