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Самый эпичный следственный эксперимент из города Камышин

Самый эпичный следственный эксперимент из города Камышин

Автор:
04 июня 2023 09:36
Сообщество : Аварии
Метки: ГИБДД   ДТП   Камышин   авария   видео   пешеходы   
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Началось все с того, что 32-летняя женщина за рулем "LADA Kalina" совершила наезд на 39-летнюю женщину с двумя детьми, переходившую дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

В результате наезда пешеходы все дружно попали в больницу, а полиция принялась расследовать это дело. Так как все события происходили вечером 1 июня, то и проводить следственный эксперимент решили также в темное время суток. Жителям ул. Базарова, через несколько часов после наезда на пешеходов, довелось заснять карды проведения эксперимента сотрудниками ГИБДД в коллаборации с дознавателями из полиции.


Не, ну согласитесь, получилось эффектно. Вот только в полиции заявили, что знать ничего не знают, экспериментов не проводили, о ДТП не в курсе, а наезд был, не отрицают. Стесняются, наверно, хотя с такими каскадерами им уже и кино снимать можно.



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Метки: ГИБДД   ДТП   Камышин   авария   видео   пешеходы   
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10  комментариев
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Херанука Паибалу Час назад
Тормозной путь автомобиля, который едет со скоростью 60 км/ч, на сухом асфальте составляет около 25 метров. И это без учета времени реакции водителя.
На мокром - существенно больше
Пещеходам на законы ФИЗИКИ - ГЛУБОКО НАСРАТЬ
радостно выпрыгивают на проезжую часть....
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