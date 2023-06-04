Самый эпичный следственный эксперимент из города Камышин

Не, ну согласитесь, получилось эффектно. Вот только в полиции заявили, что знать ничего не знают, экспериментов не проводили, о ДТП не в курсе, а наезд был, не отрицают. Стесняются, наверно, хотя с такими каскадерами им уже и кино снимать можно.



