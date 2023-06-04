Самый эпичный следственный эксперимент из города Камышин

Началось все с того, что 32-летняя женщина за рулем "LADA Kalina" совершила наезд на 39-летнюю женщину с двумя детьми, переходившую дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.
В результате наезда пешеходы все дружно попали в больницу, а полиция принялась расследовать это дело. Так как все события происходили вечером 1 июня, то и проводить следственный эксперимент решили также в темное время суток. Жителям ул. Базарова, через несколько часов после наезда на пешеходов, довелось заснять карды проведения эксперимента сотрудниками ГИБДД в коллаборации с дознавателями из полиции.
Не, ну согласитесь, получилось эффектно. Вот только в полиции заявили, что знать ничего не знают, экспериментов не проводили, о ДТП не в курсе, а наезд был, не отрицают. Стесняются, наверно, хотя с такими каскадерами им уже и кино снимать можно.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
На мокром - существенно больше
Пещеходам на законы ФИЗИКИ - ГЛУБОКО НАСРАТЬ
радостно выпрыгивают на проезжую часть....