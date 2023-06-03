Более 30 змей обнаружили в носках женщины в аэропорту Израиля

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В израильском аэропорту Бен-Гурион арестовали женщину, чей чемодан был заполнен экзотическими рептилиями: змеями, ящерицами и черепахами. 30-летняя жительница Рамат-Гана пыталась перевезти животных в чемодане, предварительно завернув их в обычные носки.
Теперь все рептилии переданы в местный зоопарк, а контрабандистку ждёт судебное разбирательство. Помимо обвинений в попытке провоза незаконного груза, женщину также могут наказать за жестокое обращение с животными.
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