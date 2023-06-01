"Мелочь возьмешь?": в Мурино воришка с ножом ограбил аптеку и унёс 1200 рублей

Как на пустом месте поднять себе срок за вооруженное ограбление.
Провизор из аптеки по ул. Авиаторов Балтики в Мурино пережила несколько страшных минут, когда сегодня, 1 июня, около 13.30 в помещение вошёл посетитель в желтой кепке и продемонстрировал нож. Намерения его были ясны: мужчина потребовал денег. Девушка сначала усомнилась в реальности намерений грабителя. Но тот был непреклонен, несколько раз повторив, чтобы фармацевт шла за деньгами,. Ей пришлось открыть кассу и отдать все наличные.
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Сумма была крайне невелика, но от мелочи мужчина в кепке отказался, заявив: "Глупости. Не надо". После этого он забрал деньги и ушёл. Теперь грабителя разыскивает полиция.
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Легким движением руки статья 161 "Грабёж" превращается в 162 "Разбой".