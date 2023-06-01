"Мелочь возьмешь?": в Мурино воришка с ножом ограбил аптеку и унёс 1200 рублей

Провизор из аптеки по ул. Авиаторов Балтики в Мурино пережила несколько страшных минут, когда сегодня, 1 июня, около 13.30 в помещение вошёл посетитель в желтой кепке и продемонстрировал нож. Намерения его были ясны: мужчина потребовал денег. Девушка сначала усомнилась в реальности намерений грабителя. Но тот был непреклонен, несколько раз повторив, чтобы фармацевт шла за деньгами,. Ей пришлось открыть кассу и отдать все наличные.