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"Мелочь возьмешь?": в Мурино воришка с ножом ограбил аптеку и унёс 1200 рублей

"Мелочь возьмешь?": в Мурино воришка с ножом ограбил аптеку и унёс 1200 рублей

Автор:
01 июня 2023 17:05
Сообщество : Криминал
Метки: Мурино   аптека   видео   налетчик с ножом   нож   ограбление   
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Как на пустом месте поднять себе срок за вооруженное ограбление.

Провизор из аптеки по ул. Авиаторов Балтики в Мурино пережила несколько страшных минут, когда сегодня, 1 июня, около 13.30 в помещение вошёл посетитель в желтой кепке и продемонстрировал нож. Намерения его были ясны: мужчина потребовал денег. Девушка сначала усомнилась в реальности намерений грабителя. Но тот был непреклонен, несколько раз повторив, чтобы фармацевт шла за деньгами,. Ей пришлось открыть кассу и отдать все наличные.


Сумма была крайне невелика, но от мелочи мужчина в кепке отказался, заявив: "Глупости. Не надо". После этого он забрал деньги и ушёл. Теперь грабителя разыскивает полиция.

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Метки: Мурино   аптека   видео   налетчик с ножом   нож   ограбление   
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8  комментариев
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9k
SuperTroll Час назад
Ставлю на черное.
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725
adssaf afasffdsga 14 минут назад
1200 на запой перед арестом и несколько лет будут нахаляву кормить после ареста. Экономия знатная получается, конечно. Надо-бы в тюрьмах работы в формате "кто не работает - тот не ест", а то ходют тут, нахаляву "зимуют".
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354
сергей ремизов 18 минут назад
Тут не ограбление ,тут разбой.
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16k
Алекс 23 минуты назад
Гешефт. унёс 1200 рублей и лет 8 строгого.
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19k
Андрей 45 минут назад
"Продемонстрировал нож".
Легким движением руки статья 161 "Грабёж" превращается в 162 "Разбой".
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10k
Бритва 48 минут назад
да разве это нож?
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Илья 52 минуты назад
Присесть за 1200 рублей, ну такое... Чем думал..
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