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В Москве появился страус, который бегает за машинами

В Москве появился страус, который бегает за машинами

Автор:
01 июня 2023 07:16
Сообщество : Животные
Метки: Москва   видео   животные   зоопарк   интересное   страус   фото   
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В сети появилось видео со страусом, бегущим по улицам столицы.

В сети появилось видео, как страус бегает с машиной на перегонки. Как оказалось, страуса зовут Африканыч и ему 15 лет. Об этом изданию "Подъём" рассказали в одной из ферм в Подмосковье.

Этот страус бежит к нам. Это не наш, но к нам едет. Вот по дороге к нам он где-то заблудился. Страус ехал из другого питомника, не в Подмосковье. Он совсем скоро до нас добежит. Это такой есть очень важный проект, пока не могу рассказать, но скоро узнаете, куда и зачем он бежит. Конечно, это конролируемый бег, всё под контролем. Я думаю, ещё дня два мы ему дадим поколесить и совсем скоро будет у нас.

У него есть имя, его зовут Африканыч. Ему этой осенью будет 15 лет. Взрослый такой товарищ. Мы ждём его с нетерепением.

Представители фермы не стали раскрывать, что за проект готовят и как именно контролируется бег Африканыча.

Учёный-орнитолог Вадим Мишин отметил, что видео со страусом — монтаж.

Это изображение африканского страуса. Для наших ферм птица уже не экзотическая. Африканские страусы — очень хорошие бегуны. Посмотрите сафари, которые снимаются в национальных парках: там люди на джипах несутся, а мимо с бешеной скоростью несется страус. Для него 40–50 километров в час — вообще не вопрос. Здесь на видео у страуса меньшая скорость, но само видео нереалистичное. Движения страуса фрагментарные и дискретные.


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Метки: Москва   видео   животные   зоопарк   интересное   страус   фото   
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2  комментария
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15k
ss Час назад
Остановились бы. Может быть, он спросить чего хочет.
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5k
Terminator 48 минут назад
да, бежит неестественно
ускоряется резко
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334849



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