В Москве появился страус, который бегает за машинами

В сети появилось видео, как страус бегает с машиной на перегонки. Как оказалось, страуса зовут Африканыч и ему 15 лет. Об этом изданию "Подъём" рассказали в одной из ферм в Подмосковье.

Этот страус бежит к нам. Это не наш, но к нам едет. Вот по дороге к нам он где-то заблудился. Страус ехал из другого питомника, не в Подмосковье. Он совсем скоро до нас добежит. Это такой есть очень важный проект, пока не могу рассказать, но скоро узнаете, куда и зачем он бежит. Конечно, это конролируемый бег, всё под контролем. Я думаю, ещё дня два мы ему дадим поколесить и совсем скоро будет у нас.

У него есть имя, его зовут Африканыч. Ему этой осенью будет 15 лет. Взрослый такой товарищ. Мы ждём его с нетерепением.