Предыстория событий на видео: некий Сунь Муму вышел на улицу прогуляться. Мимо него прошла красивая девушка и он решил с ней познакомиться. Однако девушка отказала ему. Тогда Муму достал из-за пазухи большие ножницы, схватил потерпевшую и стал выкрикивать угрозы в её адрес.