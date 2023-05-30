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Предыстория событий на видео: некий Сунь Муму вышел на улицу прогуляться. Мимо него прошла красивая девушка и он решил с ней познакомиться. Однако девушка отказала ему. Тогда Муму достал из-за пазухи большие ножницы, схватил потерпевшую и стал выкрикивать угрозы в её адрес.
Далее то, что на видео: Рядом находился садовый магазин. Продавец вооружился лопатой и решил помочь. Девушка отделалась царапиной, Суня задержали правоохранители.
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Сегодня я покажу заброшенный научный испытательный комплекс лаборатории сверхвысоких напряжений, располагавшийся при кафедре техники высоких напряжений политехнического университета имени Петра...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
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Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969
Заранее Вам большое человеческое спасибо..