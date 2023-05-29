В Чувашии пациента пришлось тащить до машины скорой помощи в садовой тачке

Предполагают, что водитель испугался ехать по хлипкому мосту.
Случай из чувашской деревни Голов. Местные жители и работник «скорой» везли пациента до машины. Как сообщают, из-за аварийного состояния моста - водитель «скорой» не решался по нему проехать и пациента пришлось транспортировать на садовой тачке.
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В местной администрации уверяют, что это не так:
Мост в рабочем состоянии, транспорт по нему проезжает. Возможно машина скорой помощи побоялась заехать в деревню после прошедшего дождя. Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы и на днях будут представлены в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, - сообщают власти Красноармейского района.
Мост в порядке, но будут чинить… в общем, вопросов много. В них будут разбираться прокуратура и СК Чувашии.
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