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В Чувашии пациента пришлось тащить до машины скорой помощи в садовой тачке

В Чувашии пациента пришлось тащить до машины скорой помощи в садовой тачке

Автор:
29 мая 2023 17:37
Сообщество : Жить в России
Метки: администрация   видео   мост   пациент   прокуратура   садовая тачка   скорая помощь   чувашия   
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Предполагают, что водитель испугался ехать по хлипкому мосту.

Случай из чувашской деревни Голов. Местные жители и работник «скорой» везли пациента до машины. Как сообщают, из-за аварийного состояния моста - водитель «скорой» не решался по нему проехать и пациента пришлось транспортировать на садовой тачке.

В местной администрации уверяют, что это не так:

Мост в рабочем состоянии, транспорт по нему проезжает. Возможно машина скорой помощи побоялась заехать в деревню после прошедшего дождя. Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы и на днях будут представлены в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, - сообщают власти Красноармейского района.

Мост в порядке, но будут чинить… в общем, вопросов много. В них будут разбираться прокуратура и СК Чувашии.

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Метки: администрация   видео   мост   пациент   прокуратура   садовая тачка   скорая помощь   чувашия   
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1  комментарий
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13k
Shtoppi 13 минут назад
<<Мост в порядке, но будут чинить… в общем, вопросов много. В них будут разбираться прокуратура и СК Чувашии.>>
----------
<<Никогда такого не было и вот опять>>
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